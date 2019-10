L'Arabie saoudite envisage un cessez-le-feu au Yémen

L'Arabie saoudite étudie l'offre de cessez-le-feu des rebelles yéménites houthis, qui pourrait relancer les efforts des Nations unies pour mettre fin à un conflit dévastateur sur le plan humain, mais aussi pour l'image de Ryad.

Le mouvement chiite pro-iranien, qui tient Sanaa depuis septembre 2014 et une bonne part du territoire yéménite, a proposé il y a deux semaines de mettre fin à ses tirs de missiles et aux raids de drones en Arabie saoudite à condition que la coalition formée par le royaume pour le combattre observe également une trêve.

Ryad n'a pour le moment pas répondu à cette offre, mais envisage sérieusement une forme de cessez-le-feu, selon trois sources diplomatiques et deux autres proches du dossier.

Les alliés occidentaux de l'Arabie, notamment ceux qui fournissent des armes et des renseignements à la coalition, font pression en faveur d'un règlement du conflit.

D'après deux des sources interrogées par Reuters, les frappes saoudiennes contre les positions des Houthis ont considérablement diminué et il y a de bonnes raisons d'être optimiste.

Le prince Khaled ben Salman, vice-ministre saoudien de la Défense, a déclaré jeudi sur Twitter que le royaume considérait l'offre des Houthis de manière positive .

Dans un entretien accordé à CBS et diffusé dimanche dernier, le prince Mohammed ben Salman, héritier du trône, parlait, lui, d' un pas positif en faveur d'un dialogue politique plus sérieux et plus actif , ajoutant que son pays multipliait les initiatives pour une solution politique au Yémen et qu'il espérait qu'elle vienne rapidement .

