Des parents inquiets s'organisent en prévision d'une possible grève dans les écoles

Shana Albo dont la fille Zoey est en maternelle devra probablement trouver un service de garde temporaire ce qui a un coût .

Les garderies en milieu scolaire qui sont gérées par des membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) seront également fermées en cas de grève.

Je suis chanceuse, car je travaille à temps partiel, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de parents. Alors on va devoir s'entraider les uns les autres. Ou devoir payer des garderies et cela risque d'être coûteux Liz Le, mère d'un enfant

L'inquiétude est grande pour les parents dont les enfants ont des besoins spécifiques.

Charlotte Dobo, mère de quatre enfants se dit angoissée par la possible fermeture d'écoles. Son fils Isiaiah est atteint du spectre de l'autisme. Il a besoin d'encadrement, dit-elle. S'il n'y a pas d'école, il n'a nulle part où aller et cela va le perturber, même à la maison je ne peux pas lui fournir la même routine. Elle explique que sa plus grande crainte est qu'une telle situation, si elle dure, puisse faire régresser son fils.

Des villes offres des camps de jour Plusieurs villes proposent des camps de jour pour les enfants si les écoles ferment leurs portes lundi. En voici une sélection : LaSalle dans le Sud-Ouest de l'Ontario, pourra accueillir les enfants de 4 à 12 ans au Vollmer Complex de 7 h 30 à 17 h 30 pour 35 $ la journée.

Oakville proposera des activités manuelles, du sport et des jeux aux 4-12 ans aux centres communautaires River Oaks et QEP de 8 h 30 à 16 h 30 pour 38 $ ou 48 $.

Mississauga a mis en place des activités supplémentaires pour les enfants de 0 à 12 ans.

Kitchener ouvrira la Lions Arena pour un camp de jour de 8 h 30 à 16 h 30 (25 $ la journée).

Malgré tout, des parents, comme Liana Salvador Watts, disent soutenir les employés de soutien dans les écoles.

S'il y a une grève générale lundi alors ce seront des perturbations importantes. Mais je crois vraiment que c'est nécessaire pour annuler ces compressions et mettre la pression sur le gouvernement pour négocier. Liana Salvador Watts, parent d'élève

Du côté des écoles francophones, seulement deux conseils scolaires ont annoncé des fermetures en cas de débrayage : le Conseil catholique Providence dans le Sud-Ouest de l'Ontario et le Conseil public du Nord-Est.

Les cours devraient se poursuivre dans les autres établissements francophones de la province.

C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiète, mais comme c'est le début de l'année peut-être, après si ça dure... , dit Fatouma Kone, mère au foyer de deux enfants à l'école Pierre-Elliott-Trudeau.

