D'autres sédiments rejetés dans des cours d'eau au Club Med de Charlevoix

En plus de ceux révélés plus tôt cette semaine, deux nouveaux avis de non-conformité ont été envoyés le 1er octobre dernier en lien avec le respect de la Loi sur la qualité de l'environnement sur le chantier de construction.

Dans le premier avis, le ministère reproche au Groupe Le Massif d'avoir envoyé des matières en suspension dans un cours d'eau intermittent.

Ce manquement, constaté le 28 août dernier, est lié à des travaux « de déboisement, de nivellement et de mise à nu du sol », qui visaient à agrandir le domaine skiable de la montagne.

Le vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif, André Roy, indique que des barrières à sédiments avaient déjà été mises en place à cet endroit à la suite d'un premier manquement signalé en 2018.

On nous dit même qu'on en a fait plus que le ministère demandait. On a fait les travaux pour éviter que ça se reproduise. Malheureusement, ça s'est reproduit. André Roy, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif

« Un coup d'eau »

Quant au deuxième avis de non-conformité daté du 1er octobre, il vise plutôt l'entreprise Les Constructions St-Gelais. Le MELCC lui reproche d'avoir rejeté des sédiments dans un cours d'eau intermittent qu'elle réaménageait pour permettre la construction du futur complexe hôtelier de 300 chambres.

L'incident a été constaté le 11 septembre dernier par les inspecteurs du ministère. D'après André Roy, c'est un coup d'eau qui a provoqué le rejet de sédiments; environ 60 mm de pluie seraient tombés en quelques heures seulement.

C'est nous-mêmes qui avons appelé le ministère lorsqu'on s'est rendu compte de ça , indique-t-il.

André Roy, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif Photo : Radio-Canada

Depuis un an, ce sont donc huit avis de non-conformité qui ont été remis à diverses entreprises oeuvrant sur le chantier du Club Med Québec Charlevoix.

Le MELCC précise toutefois que le tout premier avis, envoyé en septembre 2018, avait été acheminé au mauvais destinataire et a dû être remplacé. Le nombre officiel d'avis, à ce jour, est donc de sept.

« C'est beaucoup »

Bien qu'il soit difficile de comparer le chantier du Club Med Québec Charlevoix avec d'autres projets, ce nombre d'avis semble élevé aux yeux d'une experte en aménagement de territoire.

On ne peut pas avoir des chiffres ou des données sur combien il y en aurait normalement, mais c'est certain que [sept] en un an, c'est beaucoup , indique Roxane Lavoie, professeure à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval.

À première vue, le rejet de sédiments dans un cours d'eau peut sembler banal, mais Mme Lavoie met en garde contre ce réflexe.

Quand on parle d'un ensablement, il ne faut pas seulement s'imaginer qu'il y a du sable qui tombe dans l'eau à un endroit et que ça s'arrête là.

Ces matières-là qui vont être en suspension dans l'eau vont se promener avec tout plein de substances [...] et vont avoir des conséquences sur la qualité de l'eau. Ça peut être sur une assez grande distance. Roxane Lavoie, professeure à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval

Roxane Lavoie, professeure à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval Photo : Jonathan Robert

Quelles conséquences?

Sans se prononcer précisément sur le chantier du Club Med Québec Charlevoix, Mme Lavoie explique que le sol est composé de divers éléments. Il peut contenir du phosphore, de l'azote ou du manganèse, par exemple.

Si ces éléments ruissellent, ils risquent d'être transportés dans d'autres plans d'eau, qui pourraient s'en trouver modifiés.

Si on a un apport en phosphore qui est plus important que ce qu'il y aurait naturellement, on peut se retrouver dans des plans d'eau en aval avec des [éclosions] de cyanobactéries. Roxane Lavoie, professeure à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval

Le sable peut aussi augmenter la turbidité de l'eau, note la professeure. Ça veut dire que l'eau va devenir trouble. Ça peut affecter les échanges d'oxygène avec l'atmosphère. Ça peut affecter aussi la façon dont la lumière va pénétrer dans l'eau.

Tout ça, indirectement, va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble du système hydraulique , analyse-t-elle.

Des correctifs

Le vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif, André Roy, réitère que rien n'est pris à la légère sur le chantier du futur centre récréotouristique.

On a une équipe sur place, un ingénieur civil, un ingénieur forestier ainsi qu'un biologiste qui sont sur place et qui font des inspections régulièrement , décrit-il.

On essaie toujours d'éviter que ces choses-là arrivent, mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'impondérables. André Roy, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif

Depuis le signalement des nouveaux manquements, des mesures correctives ont été prises. Groupe Le Massif a notamment fait de l'ensemencement hydraulique sur une partie du nouveau domaine skiable, afin de faire pousser du gazon pour retenir le sol.

Groupe Le Massif a aussi proposé de mettre en place des ballots de paille et d'ajouter des barrières à sédiments.

Le MELCC est en contact étroit avec les entreprises visées par des avis de non-conformité. Aucun recours n'est exclu , précise par courriel le conseiller en communication Frédéric Fournier.

Il y a deux semaines, Groupe Le Massif annonçait que l'ouverture du Club Med Québec Charlevoix était repoussée à décembre 2021, soit un an plus tard que prévu, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre dans le milieu de la construction.