Mandat de grève au Manoir Champlain

Conseillère syndicale à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Annie Potvin confirme qu’elle a acheminé un avis de grève au Tribunal administratif du travail cet après-midi.

On a tenu deux réunions hier. Les membres se sont prononcés sur un mandat de grève illimitée. On l’avait déjà eu en juin, mais on voulait vérifier, trois mois plus tard, si les gens étaient toujours à la même place. Oui, on a eu 91 % des votants qui ont accepté d’aller en grève illimitée. Annie Potvin, conseillère syndicale, FTQ

Une rencontre de négociations a eu lieu le 23 septembre, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. Six points sont en litige. Le principal enjeu est salarial.

Annie Potvin, conseillère au Syndicat québécois des employés de service (FTQ), représente les employés du Manoir Champlain. Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

Le point le plus sensible est le 15 $ l’heure à l’embauche pour les préposés aux bénéficiaires et les augmentations annuelles de 1 $ de l’heure pendant trois ans. Présentement, à l’embauche, ils sont à 13,07 $ donc tant que l’employeur ne réglera pas, il ne recrutera pas les gens. Quand ils voient le salaire, les gens ne restent pas, ils quittent. C’est à son avantage de régler le plus rapidement possible , explique Annie Potvin.

Les préposés du Manoir Champlain sont assujettis à la Loi sur les services essentiels. Les employés pourront donc faire la grève pendant l’équivalent de 20 % de leur temps de travail.

Une centaine de travailleurs sont touchés.