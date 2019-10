Des punaises de lit à l'Agence du revenu du Canada

Il a quelques mois, un employé a aperçu un insecte. Je ne sais pas s’il était sur une chaise ou sur un bureau, et il l’a placé dans un sac de plastique refermable. Il a averti [le comité de santé et de sécurité au travail] et l’insecte a été identifié comme étant une punaise de lit , explique le vice-président régional des Prairies du Syndicat des employés de l’Impôt, Gary Esslinger.

L'Agence du revenu du Canada confirme la découverte au mois de juillet d’une première punaise de lit dans le bureau de la rue Stapon, dans le quartier Transcona. Il a la taille équivalente à deux terrains de football, et près de 3000 personnes y travaillent.

Une inspection complète du bureau a été effectuée avec l’aide d’un chien renifleur de punaises de lit. Celle-ci a permis de découvrir sept petits espaces dans le bâtiment, dont cinq postes de travail et deux zones communes, où il y avait des traces de punaises de lit, selon une porte-parole de l’agence fédérale.

Traitements pendant le week-end

Des traitements chimiques ont été effectués le samedi 3 août pour permettre aux produits de se dissiper. La sécurité des employés est une priorité de l’Agence du revenu du Canada , indique la porte-parole.

Les traitements ont continué lors des week-ends du mois d’août. Le plus récent traitement a été effectué le 28 septembre. Selon Gary Esslinger, la découverte la plus récente d’une punaise de lit remonte à deux semaines.

Au cours des derniers mois, plusieurs punaises ont été observées, mais nous n'en avons jamais découvert plus qu’une à un endroit , indique le représentant syndical, qui ajoute qu’il ne faut pas parler d’infestation. Il comprend cependant que ses collègues puissent être un peu répugnés.

Pour le moment, il n’y a aucun cas connu d’employé qui ait ramené l’un de ces parasites chez soi.

Le bureau de l'Agence du revenu du Canada. Photo : Capture d'écran/Google Maps

Le syndicat satisfait

Les employés du bâtiment ont été tenus au courant pendant le processus, y compris des avis concernant les traitements, les découvertes de nouvelles punaises de lit, des traitements prévus, et de l’issue des traitements , indique la porte-parole de l'Agence du revenu du Canada.

Des informations concernant les punaises ont aussi été fournies aux employés, et l'Agence du revenu du Canada continuera de surveiller la présence des parasites.

Le syndicat se dit absolument satisfait des actions du patronat. Ils ont été très proactifs, ils étaient vraiment préoccupés pour les employés, dit M. Esslinger. Je parlais avec des cadres qui, évidemment, ne voulaient pas de punaises de lits dans leur lieu du travail non plus.

Bien sûr que le syndicat est préoccupé, mais nous sommes plus que satisfaits avec les efforts des gestionnaires. Gary Esslinger, vice-président régional des Prairies du Syndicat des employés de l’Impôt

C’est la première fois en 40 ans que Gary Esslinger est confronté à cette situation. Selon lui, la présence de l’insecte n’est aucunement liée à des problèmes avec le bâtiment, ou des employés. Il s’agirait plutôt d’un hasard, lié à la forte présence de ces insectes à Winnipeg.