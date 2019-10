Près de 70 000$ réclamés au révérend Labrie par le Collège des médecins

Les deux parties ont terminé leurs plaidoiries vendredi au procès du révérend de North Hatley.

Le Collège des médecins réclame 7 500$ par chef, soit 67 500$, tandis que l'avocat du révérend Labrie réclame la peine minimale, soit 1 500$ par chef, et un délai d'au moins deux ans pour payer.

Le Collège des médecins allègue que le caractère lucratif des activités du révérend de North Hatley constitue un facteur aggravant, d'autant plus qu'elles étaient faites au détriment de gens malades.

La preuve qu'on a mise devant le juge, c'est que les gens qui le consultent sont des gens qui souffrent de problèmes de santé, ce qui fait en sorte que, pour nous, il s'agit d'une clientèle vulnérable , explique l'avocate du Collège des médecins, Me Joanie Poirier.

L'amende maximale qu'on aurait pu demander, c'est 20 000$ par chef, donc on aurait eu une facture beaucoup plus grande. On a fait un travail d'analyse de l'ensemble des faits, des facteurs atténuants et des facteurs aggravants et on est arrivé à quelque chose qu'on considère comme raisonnable , a-t-elle ajouté.

Le révérend de North Hatley va connaître sa peine le 15 novembre.