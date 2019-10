Impacts et retombées des grands projets industriels

Les grands projets industriels en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean soulèvent bien des questions et comportent bien des enjeux. Il n'est pas simple de s'y retrouver avec deux gazoducs, deux mines, deux usines et un troisième port. Certaines attendent avec impatience les retombées économiques, d'autres craignent les impacts sur l'environnement. Petit survol.

Trois grands projets pourraient s’installer dans nos régions. D’abord, GNL Québec qui inclut deux éléments : une conduite de gaz naturel de 782 kilomètres de l’Ontario jusque sur le bord de la rivière Saguenay. C’est à cet endroit que serait construit le deuxième volet du projet de GNL Québec : le complexe de liquéfaction de gaz naturel, l’usine Énergie Saguenay.

Les projets de GNL Québec, de Métaux BlackRock et d'Arianne Phosphate prévoient des installations sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Ensuite, Métaux BlackRock veut extraire du titane et du ferrovanadium d’une mine à Chibougamau et traiter ensuite ces minerais dans une fonderie qu’elle construirait sur le bord de la rivière Saguenay, c’est-à-dire juste à côté de l’usine Énergie Saguenay.

Puis, Arianne Phosphate compte extraire de l’apatite dans une mine à ciel ouvert située au lac à Paul au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et faire transiter le minerai par un éventuel terminal maritime sur la rive nord du Saguenay.

Plus de bateaux dans le fjord du Saguenay

Actuellement, il y a deux terminaux maritimes dans le fjord du Saguenay : celui de Grande-Anse géré par Port Saguenay et celui de Rio Tinto. Si le projet de mine d’Arianne phosphate va de l’avant dans sa forme actuelle, Port Saguenay construira un terminal sur la rive nord du Saguenay au coût de 260 millions de dollars. Ce sera donc le troisième terminal maritime dans le fjord.

Tous les projets industriels visent l’exportation de ressources naturelles. S’ils se concrétisent tous, il y aura donc beaucoup plus de bateaux dans le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent.

En ce moment, il y a 250 bateaux qui circulent chaque année dans la rivière Saguenay, selon les chiffres de Port Saguenay. Avec les grands projets, ce nombre pourrait grimper à 490.

Un trafic maritime préoccupant

Plusieurs scientifiques craignent que la hausse du nombre de bateaux dans le fjord du Saguenay nuise aux espèces aquatiques, notamment aux bélugas. Pêches et Océans Canada affirmait en janvier que l’augmentation pourrait avoir des effets négatifs sur les populations présentes dans le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent.

Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) appuie quant à lui un avis du ministère de l’Environnement du Québec à l’effet que c’est le cumul de tous les projets qui pourrait être nuisible pour les bélugas et les écosystèmes. Comme plusieurs scientifiques et groupes environnementaux, les chercheurs du GREMMGroupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins réclament une évaluation globale des projets dans le fjord.

L’augmentation du trafic maritime et la construction d’un troisième terminal pourraient aussi nuire au tourisme dans le fjord du Saguenay. Les entreprises touristiques ont peur de perdre le caractère naturel du fjord du Saguenay. Elles ne veulent pas côtoyer les bateaux dans leurs activités pour des questions de sécurité.

De leur côté, les promoteurs des projets assurent qu’ils feront tout pour minimiser les impacts de leurs installations. GNL Québec a d’ailleurs déjà modifié les plans de son complexe de liquéfaction pour le rendre visible et moins bruyant.

Les risques d’accidents

Les risques d’accidents liés au transport de toutes ces ressources naturelles préoccupent aussi beaucoup de gens. Le gaz naturel et les minerais seront transportés dans des trains, des camions, des gazoducs et des bateaux.

Chaque compagnie a pour mandat d’élaborer un plan d’urgence en cas de fuite, de déversement ou de collision, mais il demeure que l’une des principales préoccupations rapportées aux instances gouvernementales est le risque d’accident.

Des citoyens s’inquiètent pour la qualité de l’eau potable et pour l’équilibre des écosystèmes.

Des emplois, beaucoup d’emplois!

Toutes ces compagnies créeraient de l’emploi en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensemble, les projets pourraient créer de 1000 à 1300 nouveaux emplois. Les opportunités seraient surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Déjà, certaines entreprises commencent à redonner dans les communautés. Gazoduq s’est engagé à verser 36 millions de dollars à des organismes communautaires et aux municipalités qui seraient touchées par son pipeline.

Mais dans les faits...

Au final, ce qui dérange les uns, ce n’est pas chaque projet en soi, mais le cumulatif de tous ces projets industriels qui pourrait avoir beaucoup d’impacts, notamment sur l’environnement.

À l’inverse, ce qui réjouit les autres, c’est cet engouement à bâtir des projets industriels en exploitant des richesses naturelles.