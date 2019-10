Le médecin Vincent Simard toujours contre-interrogé à Drummondville

Accusé d’agressions et de contacts sexuels sur deux mineurs, le procès du docteur Vincent Simard se poursuit pour une cinquième journée à Drummondville.

Après avoir nié les faits qui lui sont reprochés en témoignant pour sa défense jeudi, le médecin a continué son contre-interrogatoire aux mains de la Couronne vendredi matin.

Me Vicky Smith a tenté de miner la défense du médecin, qui jure avoir agi en grand frère auprès des deux présumées victimes. Ce dernier les fréquentait dans des activités parascolaires et les aidait dans leurs matières académiques.

La procureure l’a confronté à de nombreux textos acheminés aux présumées victimes, dont à une de façon plus soutenue. Elle a tenté de démontrer que le médecin était très disponible pour les deux garçons et que de nombreux contacts seuls avec eux ont eu lieu.

Me Vicky Smith a par ailleurs relevé un texto dans lequel le médecin se dit tellement triste qu’il a reporté tous ses rendez-vous avec ses patients. Selon ce dernier, un ami de la famille d’une des deux présumées victimes prenait de plus en plus de place auprès d’elles. Le médecin a avoué sentir sa place de grand frère menacée. Selon la Couronne, Vincent Simard a même tenté de contrôler ses présumées victimes afin qu’elles limitent leurs contacts avec cette personne.

D’autres échanges de textos prouvent aussi que le médecin était souvent contrarié et frustré, estime la Couronne. Pour le démontrer, elle a soulevé un événement où une présumée victime a préféré voir une jeune fille qu’elle venait de rencontrer plutôt que lui. Cet épisode, croit la Couronne, a grandement perturbé l’accusé.

Questionné plus tard sur la fréquence des massages effectués sur ces garçons qu’il considérait comme ses propres enfants, Vincent Simard affirme en avoir fait plus d’une vingtaine. Selon la Couronne, un seul aurait eu lieu en présence d’autres adultes.

Le contre-interrogatoire du médecin reprend vendredi après-midi.