Un pas de plus vers un complexe d'habitations pour personnes âgées à Lorette

La résidence pour aînés autonomes Rendez-Vous Estates, à Lorette, franchit une nouvelle étape vers sa réalisation. Cette initiative des Chevaliers de Colomb, qui vise à construire un complexe d'habitations pour les 55 ans et plus, vient de recevoir un coup de pouce de la Municipalité rurale de Taché.

La Municipalité a décidé d'investir 2 millions de dollars dans le projet, sous la forme d'un prêt au promoteur, la coopérative Rendez-Vous Estates.

Le maire Justin Bohémier dit que cette somme devrait permettre au projet d'aller de l'avant.

Cela fait plusieurs années que les initiateurs tentent de réaliser ce projet à Lorette. Alors on a décidé que c'était peut-être le temps de les aider. Une fois que la construction va commencer, les gens vont investir dans le projet , espère-t-il.

Justin Bohémier, maire de la municipalité rurale de Taché Photo : Radio-Canada / Patricia BITU TSHIKUDI

Le projet est dans l'air depuis au moins 5 ans. Dans le site web de la coopérative Rendez-Vous Estates, il est même mentionné que sa construction devait commencer en 2017.

La future résidence, en plein centre de Lorette, comptera 41 appartements. Photo : Rendez-Vous Estates

Le président de la coopérative, Léo Desmarais, explique que le retard est dû au financement. C'est le plus gros défi pour nous, parce qu'on est une association à but non lucratif , souligne-t-il.

Selon lui, les plans sont dessinés depuis un moment et près de 60 % des unités ont déjà été vendues. Léo Desmarais estime qu'en raison de l'appui financier de la Municipalité, la première pelletée de terre pourrait avoir lieu en mars 2020.

Le futur complexe devrait compter 41 appartements dont les superficies vont de 74 à 120 mètres carrés. Il sera situé en plein centre de Lorette, sur l'avenue Seine, entre le chemin Dawson et la rivière Seine.

La future résidence sera située en plein centre de Lorette, entre le chemin Dawson et la rivière Seine. Photo : Radio-Canada

Pour bénéficier d'un logement, les futurs acquéreurs doivent verser 110 000 $ à la coopérative puis payer une somme mensuelle qui varie selon la grandeur des appartements.

Revitaliser la communauté

Justin Bohémier pense qu'il va permettre aux aînés encore autonomes mais qui ne veulent plus de leur maison trop grande, de rester plus longtemps à Lorette.

Ce qu'on voit chaque année, ajoute Léo Desmarais, c'est qu'on perd un certain nombre de personnes âgées qui partent à Winnipeg, Sainte-Anne ou Steinbach. On veut leur offrir quelque chose de qualité qui va les inciter à rester pour plusieurs années dans la communauté.

Dans sa globalité, le projet Rendez-Vous Estates compte trois phases. Après les 41 logements, on prévoit la construction d'une résidence pour aînés qui offrira des services aux locataires (repas, soins de santé, activités culturelles, etc.).

La troisième phase prendrait la forme d'un foyer de soins personnels. Selon Léo Desmarais, la construction de la première phase du projet devrait prendre de 14 à 16 mois.