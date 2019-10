Au printemps 2001, congé d'école pour des milliers d'élèves torontois pendant une grève

Le 23 avril 2001, un conflit de travail avait forcé la fermeture des 560 écoles publiques anglaises de Toronto.

Quelque 13 000 employés de soutien, déjà en grève depuis trois semaines à ce moment-là, demandent une meilleure sécurité d'emploi. Ils souhaitent également une augmentation de salaire de 8 % sur deux ans, comme les enseignants. À l’époque, un employé de soutien dans le milieu scolaire à Toronto gagne environ 26 000 $ par année.

Comme elles ne sont plus nettoyées, les écoles deviennent vite insalubres.

Avec la fermeture, plus de 300 000 élèves de l'élémentaire et du secondaire se retrouvent donc privés de classe. Les familles doivent trouver des solutions temporaires pour faire garder leurs enfants, et la Ville de Toronto met en place un camp de jour pour accueillir certains jeunes.

Finalement le 27 avril, après près de quatre semaines de grève, le gouvernement ontarien de Mike Harris adopte une loi spéciale qui force le retour au travail des grévistes la semaine suivante.