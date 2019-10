Ottawa conteste le jugement l'obligeant à indemniser les enfants autochtones

Le tribunal avait ordonné au gouvernement fédéral de verser 40 000 $ à chaque enfant pris en charge par le système de protection de l'enfance entre le 1er janvier 2006 et une date à déterminer par le tribunal. Il s’agit du maximum permis en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Cette décision trouvait sa source dans la décision historique du tribunal rendue en janvier 2016 selon laquelle le gouvernement discriminait les enfants des Premières Nations en sous-finançant les services de protection de l'enfance dans les réserves.

La demande de révision judiciaire déposée en Cour fédérale par le procureur général du Canada ne conteste pas que les enfants ont été victimes d'une discrimination systématique et qu'ils ont droit à une indemnisation.

Il soutient cependant que le jugement est incohérent par rapport à la nature de la plainte, la preuve soumise, la jurisprudence et la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le jugement soulève d'importantes questions [...] comme qui doit être indemnisé et quel est le rôle du Tribunal , a indiqué le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, dans une déclaration envoyée à CBC.

Pour obtenir plus de clarté et le temps d'avoir ces conversations avec nos partenaires, qui ne sont pas possibles pendant une élections, nous demandons une révision judiciaire et un sursis.

Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones