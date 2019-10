Des milliers de navires équipés d'épurateurs de soufre pourraient contaminer les océans

Le carburant propre deux fois plus cher

Le 1er janvier 2020, tous les navires circulant dans le monde devront réduire leurs émissions d'oxyde de soufre de 3,5 % à 0,5 % (pourcentage d'oxyde de soufre par rapport à la masse de carburant). Ces règles de l'OMI visent à encourager les porte-conteneurs, bateaux de croisières et navires de type pétroliers à utiliser des carburants plus propres.

La majorité de ces bateaux utilisent pour l'instant du mazout lourd, un carburant visqueux et chargé en soufre. Ils peuvent aussi utiliser un mazout allégé en soufre, ou du carburant diesel, qui ne comprend pas de soufre. Mais ces deux options seraient d'un tiers à deux fois plus chère que le mazout lourd.

On a pris un problème de pollution de l'air et on l'a transformé en pollution de l'eau Andrew Dumbrille, directeur des programmes Océans et Arctique, WWF Canada

Une option plus économique est d'installer un épurateur à bord du navire.

Il s'agit d'un système qui filtre le soufre et l'entrepose. Il utilise les propriétés alcalines de l'eau de mer pour neutraliser l'oxyde de soufre. L'eau ainsi utilisée est ensuite rejetée à la mer, mais des écologistes s'inquiètent de la pollution ainsi provoquée. On sait que dans ces eaux utilisées pour laver les filtres, on retrouve des métaux lourds et des hydrocarbures polycycliques aromatiques , explique Andrew Dumbrille, de l'organisme WWF Canada à Ottawa. C'est une eau qui a un pH et une température plus élevés.

Sur les grands lacs, les navires doivent être équipés d'épurateurs en circuit fermé Photo : Steve Lutsch/Facebook

Les côtes canadiennes sont déjà protégées depuis 2015 par la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord (ZCS-AN), qui limite la proportion de soufre dans le carburant à 0,1 %. Mais rien n'empêche les navires équipés d'épurateurs de naviguer dans les eaux canadiennes, après avoir obtenu une autorisation de Transports Canada, et d'y relâcher les eaux qui ont servi à nettoyer leurs filtres.

7 % des navires seraient équipés d'épurateurs

Meghan Mathieson, de l'organisme Clear Seas, qui est basé à Vancouver et qui étudie le transport maritime, se veut rassurante : Seuls 7 % des navires vont utiliser des épurateurs , dit-elle. On s'attend à ce que 92 % de la flotte mondiale utilise des carburants propres, comme du mazout allégé en soufre. Clear Seas est un organisme de recherche et de communication indépendant, financé en partie par le gouvernement canadien, la province de l'Alberta et l'Association canadienne des producteurs pétroliers.

D'après la société EGCSA, environ 4000 navires pourraient être équipés d'épurateurs dans le monde en 2020.

Parmi ces navires équipés d'épurateurs, une faible proportion doit être équipée d'épurateurs en circuit fermé, qui ne rejettent pas d'eau contaminée. C'est le cas pour tous les navires circulant dans la région des Grands Lacs canadiens.

Des ports interdisent l'usage des épurateurs

Ailleurs au monde, certains ports ont interdit l'évacuation des eaux contaminées venant des épurateurs. C'est notamment le cas dans certaines régions de Belgique, d'Allemagne, ou encore de Chine. C'est un mouvement en pleine expansion dans plusieurs ports du monde , dit Andrew Dumbrille, à cause de l'impact sur l'environnement marin.

Dans certaines régions, l'usage des épurateurs en circuit ouvert a été restreint , dit Meghan Mathieson. On reçoit des informations contradictoires de l'industrie et des écologistes à propos de l'impact environnemental, et on prépare une étude sur le sujet.

L'étude de Clear Seas doit être publiée en mars 2020, soit la première étude canadienne sur le sujet.