La source de billes de plastique dans l’eau fait surface

Au cours de son enquête, un chercheur de la fondation, David Boudinot, affirme avoir remarqué que des billes de plastique étaient régulièrement reversées sur les terrains de ces usines. Or, dit-il, la pluie entraîne ces billes dans le réseau d’égouts avant de continuer leur chemin vers le fleuve Fraser et, ensuite, l’océan Pacifique.

Les particules de plastique font leur chemin des abords du fleuve Fraser jusque dans l'océan pacifique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Partout où elles passent, les billes endommagent l'environnement, car « elles absorbent des toxines, puis les poissons et les oiseaux les mangent », déplore le chercheur.

Les cercles jaunes marquent les endroits où des billes de plastique ont été trouvées. Les cercles rouges montrent les endroits où les concentrations sont élevées. Photo : Fondation Surfrider

Pour avoir accès à la carte interactive, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Il est temps de fermer le robinet du plastique. David Boudinot, chercheur à la Fondation Surfrider

La fondation croit que la fuite de billes serait pourtant facile à colmater. Elle soutient qu’à l’instar des chantiers de construction les usines devraient installer des couvercles au-dessus de leurs bouches d’égouts pluviaux afin de retenir les débris.

À Delta, la compagnie United Plastics produit chaque mois plus de 125 tonnes de produits de plastique. Son président, Carlos Urteaga, doute que sa compagnie contribue largement au problème des billes de plastique, notamment parce qu’elle est plus petite que celles de ses voisins et qu’une politique de nettoyage des matériaux renversés est déjà en place.

Néanmoins, l’homme d’affaires se dit ouvert aux conseils de la fondation Surfrider : « En ce qui a trait aux questions environnementales, nous réalisons toutes les suggestions; la plupart des suggestions sont peu coûteuses et faciles à mettre en place. »

De son côté, la Fondation Surfrider ne veut pas laisser l’avenir des environnements marins entièrement entre les mains du secteur manufacturier. Elle demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de faire respecter les lois existantes, mais aussi de les améliorer.

« Il n’y a pas de règlement spécifique au sujet des billes de plastiques en Colombie-Britannique, » regrette David Boudinot. « Nous demandons au gouvernement d’enquêter sur le problème, et de surveiller la situation et d’empêcher les déversements. »

Par voie de communiqué, le ministère de l’Environnement provincial a remercié Surfrider pour son travail tout en affirmant qu'il étudie les suggestions proposées.