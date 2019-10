Trambus sur Hochelaga : Labeaume a-t-il menti?

Les travaux, évalués à 62 millions $, seront entièrement payés par la Ville de Québec.

Jeudi, en conférence de presse, Régis Labeaume expliquait que le projet ne peut être inclus dans l'enveloppe de 3 milliards $ des gouvernements fédéral et provincial pour le projet de transport structurant, puisque le trambus ne passera pas comme prévu sur le boulevard Hochelaga.

Le maire basait cette explication sur une annonce faite par l'administration municipale, le 3 juin dernier.

Or, dans le communiqué de l'époque concernant la modification du parcours du trambus, il est écrit que « le parcours prendra fin à l’Université Laval au lieu du pôle d’échanges Sainte-Foy Ouest. Il ne passera donc plus sur le boulevard Laurier. »

Jean-François Gosselin, chef de l'opposition à l'hôtel de ville Photo : Radio-Canada

L'opposition se déchaîne

Pour l'opposition à l'hôtel de ville, il s'agit de la preuve que le boulevard Hochelaga n'a jamais fait partie des plans pour le passage du trambus.

« Le maire a complètement menti à la population, c'est incroyable. Le maire a essayé de s'en sortir et il a raconté des mensonges aux citoyens de Québec. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en ville qui croit Régis Labeaume? », se questionne le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin.

Visiblement mal à l'aise en conférence de presse, le maire a rappelé qu'il était absent pour maladie en juin.

« Il y a peut-être une erreur. Laissez-moi vérifier, je n'étais pas là. Quand j'ai quitté en avril [2019] pour mon opération, pour nous autres, il y avait un trambus sur Hochelaga. Quand je suis revenu, on l'avait laissé tomber. C'est clair », a souligné Régis Labeaume.

Je suis le maire. Je vous dis ce que j'ai à dire et c'est moi qui ai la vérité. La vérité, c'est moi qui vous la dis. [...] Prenez ma parole, c'est moi qui décide. Régis Labeaume, maire de Québec

Une preuve un an plus tôt?

Il y a plus d'un an, le 14 juin 2018 : le Réseau de transport de la capitale (RTC) dévoilait pourtant une carte du trajet de trambus qui passait sur le boulevard Laurier et non pas sur le boulevard Hochelaga.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le trajet du trambus qui figurait dans le plan stratégique du RTC, ne passait pas sur le boulevard Hochelaga en juin 2018. Photo : RTC

Cette confusion concernant le financement des travaux sur Hochelaga pousse Québec 21 à réclamer une fois de plus le plan d'affaires du projet de transport structurant.

« On est vraiment inquiets. Pas de plan d'affaires, ça laisse place à un paquet d'improvisation », estime le conseiller Patrick Paquet.

Avec les informations d'Olivier Lemieux