Joker, ou le miroir plutôt troublant d’une société malade

CRITIQUE - En salles seulement depuis jeudi au Québec, déjà les échos au sujet du film Joker envahissent les tribunes. Primé à la Mostra de Venise et applaudi au TIFF, le long métrage, qui met en vedette Joaquin Phoenix, est « troublant », « dur », et ne manquera pas de vous habiter, dit la chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau.

Rien ne réussit à Arthur Fleck, cet homme aux prises avec des troubles de santé mentale, qui réside chez sa mère et qui a pour gagne-pain de jouer les clowns dans différents clubs de comédie.

On passe le tiers du film à présenter le personnage campé par Joaquin Phoenix, qui porte, comme condition particulière, ce réflexe de s’esclaffer d’un éclat de rire qui fait frissonner lorsqu’une émotion forte ou une peine lui traverse l’esprit.

Arthur, qui se métamorphose au cours du récit pour devenir entièrement Joker, « devient une cible facile pour l’intimidation », affirme Eugénie Lépine-Blondeau.

La réalisation de Todd Philips, qu’on connaît plutôt pour son travail sur des comédies, « est presque impeccable », ajoute-t-elle. « La caméra cible d’ailleurs bien les lueurs de folie dans l’oeil de Joaquin Phoenix, la noirceur de la ville, c’est très réussi. »

Elle souligne toutefois l’apport du jeu d’acteur de Joaquin Phoenix, toujours très investi dans ses personnages et reconnu pour la finesse de ses rôles de composition. Mais ce sera surtout sa transformation physique qui vous frappera.

Dans un Gotham City qui se meurt sous les inégalités sociales, la pauvreté et l’insalubrité, l’univers glauque et oppressant dépeint dans Joker est presque tangible. À un point tel que l’atmosphère dans lequel le spectateur est plongé est difficile à absorber.

C’est un film qui n’a aucune lumière, aucune joie, qui est égoïste et très angoissant. Il y a de la violence gratuite, parce que le Joker n’a aucune ambition sociale ou politique. C’est presque un film nihiliste. Eugénie Lépine-Blondeau

Mauvaise promotion de la santé mentale?

Dans cette oeuvre « pessimiste et violente », c’est une lecture plutôt défaitiste de la santé mentale qui est illustrée.

On le comprend tôt au début du film, quand cette travailleuse sociale qui accompagne Arthur Fleck lui apprend qu'en raison des failles du système et des compressions budgétaires, son suivi médical et ses prescriptions de médicaments ne pourront être réitérés. « Le système se fout des gens comme toi et moi », lui lance-t-elle.

À travers son personnage, Joaquin Phoenix porte sur lui les marques d’une société occidentale, « à deux ou trois mauvaises décisions de briser le filet social ».

On montre sur grand écran « qu’on laisse tomber les gens qui ont le plus besoin de la société dans les craques », dit la chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Avant même sa diffusion aux États-Unis, le film a suscité une polémique en raison de la violence qui y est dépeinte.

Le FBI a d’ailleurs « surveillé » sa sortie en salles, craignant entre autres que des gestes violents inspirés du film soient posés. « On craint que les gens voient en le personnage du Joker un superhéros ».

« Est-ce une lecture alarmiste du long-métrage? », se demande Eugénie Lépine-Blondeau.

« Peut-être, mais c’est ce qui m’a le plus habitée depuis que j’ai vu le film. Je ne vous dirai pas de courir au cinéma, c’est un film intéressant, mais ne vous attendez pas à sortir de la salle joyeux. C’est un film très dur. »