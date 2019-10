Deux soeurs de Surrey portées disparues

Shauntae Joseph, 10 ans, et Nikita Joseph, 13 ans, ont été vus pour la dernière fois à 8 h, dans l'ilôt 6400 de la rue 121. Leur famille et la police sont inquiètes pour leur santé et leur bien-être.

Les deux filles sont autochtones, mesurant 1,57 mètres, avec une silhouette mince et de longs cheveux noirs.

Shauntae Joseph a été vue pour la dernière fois vêtue d'un chandail noir, d'un pantalon noir et de chaussures Vans noires et blanches. Sa soeur Nikita portait un chandail à capuchon gris et un jean bleu.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la GRCGendarmerie Royale du Canada de Surrey.

Avec les informations de CBC