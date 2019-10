Un pavillon pour les étudiants autochtones de l'Université Bishop's

Les rénovations du pavillon Divinity coûteront près de 6 millions de dollars et seront assumées, en grande partie, par Québec. C'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui en a fait l'annonce vendredi matin.

C'est un geste qui s'inscrit dans la grande réconciliation et qui est en droite ligne avec l'importance qu'on accorde en infrastructures aux institutions d'enseignement supérieur. On veut que les gens des Premières nations et des communautés autochtones sentent qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent aller au bout de leur plein potentiel. C'était impossible de dire non à un projet aussi rassembleur , a indiqué le ministre.

Ce pavillon, fermé depuis 2014, était menacé de démolition parce qu'il était « jugé non sécuritaire ». Les travaux devraient commencer sous peu et devraient être terminés d'ici 2021.

Une collecte de fonds pour combler la différence entre la subvention gouvernementale et le coût total des rénovations de 6,9 millions de dollars est en cours.