Les changements climatiques affecteront aussi la santé de la population

On a tendance à prendre une approche sectorielle. Chaque organisme fait son plan ou commence à regarder la situation de son côté, mais c'est un enjeu qui touche tous les secteurs et souvent il y a des chevauchements , dit Adrian Prado, spécialiste en environnement et en adaptation aux changements climatiques à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest.

Ce dernier réclame notamment de meilleures cartes des zones inondables.

Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste de la région nord du Nouveau-Brunswick, se préoccupe beaucoup de l'impact des changements climatiques sur la santé, un aspect souvent négligé, selon elle.

Les effets des changements climatiques sur la santé ont été moins discutés, moins pris en compte et il est grand temps qu'on réalise que ces changements climatiques vont avoir des effets sur la santé des populations. Dre Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste de la région nord du Nouveau-Brunswick

Elle croit qu'il faut dès maintenant trouver des moyens d'adaptation pour qu'on puisse mieux se préparer.

Une longue liste d'impacts potentiels sur la santé publique

La médecin-hygiéniste dresse une longue liste d'impacts potentiels sur la santé publique.

Elle craint les inondations, les tempêtes de verglas et les forts vents. Les populations pourraient par exemple souffrir des conséquences de pannes de courant et de chauffage.

La Dre Pâquet redoute des vagues de chaleur qui ont fait des morts à plusieurs endroits au pays et dans le monde.

La qualité de l'eau potable pourrait aussi être menacée par moments.

Et un des gros problèmes aussi dont on parle de plus en plus, ce sont les problèmes de santé mentale que ça occasionne. Toute l'anxiété que ça génère. Dre Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste de la région nord du Nouveau-Brunswick

Elle reconnaît que c'est un sujet complexe et elle souhaite ouvrir le dialogue.

Le vieillissement de la population au Nouveau-Brunswick soulève d'autres préoccupations. Dans certaines communautés du nord-ouest de la province, presque la moitié de la population est âgée de plus de 55 ans.

Est-ce qu'on est prêt à gérer cette situation où ces personnes vulnérables vont devenir de plus en plus vulnérables alors qu'elles vieillissent et que les changements climatiques deviennent de plus en plus importants avec le réchauffement du climat? Ça peut causer des problèmes médicaux. Est-ce qu'on a déjà un plan pour ça? Je ne le sais pas , remarque Adrian Prado.

Adrian Prado est spécialiste en environnement et adaptation aux changements climatique pour la Commission de services régionaux Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Ces enjeux concernent les organismes, la fonction publique, les chercheurs et les simples citoyens.

Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick souhaite faire de la sensibilisation à ce sujet et démontrer qu'ils ont tous un rôle à jouer.

On vit ces changements climatiques. Comment nous, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Comment on peut participer à ces tables rondes, faire de petites actions, travailler au niveau des municipalités , dit Anne Fauré, spécialiste des pêches au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

Anne Fauré rappelle le message de la militante environnementale Greta Thunberg : les changements climatiques sont là et c'est à nous de demander des changements.