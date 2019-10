Une nouvelle chaire à l’UQTR pour améliorer la production et distribution d’électricité

Comment améliorer la fiabilité et la productivité des fournisseurs d’électricité comme Hydro-Québec? C’est la question que vont se poser les membres de la nouvelle chaire de recherche annoncée vendredi par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Il s’agit d’un partenariat entre Hydro-Québec et l’Université.

Environ un million de dollars a déjà été promis pour financer la chaire.

Hydro-Québec va investir 425 600 $ sur trois ans, avec la possibilité d’un investissement supplémentaire de 290 700 $ pour deux autres années. Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) offre aussi une subvention de 522 000 $.

Le travail des chercheurs devrait notamment permettre de développer de nouvelles façons de faire pour assurer le bon fonctionnement et la durée des infrastructures en place .

L’objectif est d’aider les fournisseurs d’électricité, comme Hydro-Québec, à mieux prendre en compte tous les facteurs influençant la performance de leurs équipements. Ils seront ainsi plus productifs et compétitifs , selon l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , et leur service à la clientèle en sera aussi amélioré.

La Chaire s’intéressera également aux risques encourus par les fournisseurs d’électricité en raison d’événements extrêmes, d’origine naturelle ou humaine , peut-on lire dans le communiqué envoyé par l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières .