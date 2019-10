Le chef du Bloc québécois clarifie ses intentions sur le pétrole d’Anticosti

Le chef du Bloc québécois a tenu ses propos, alors qu’il était questionné par la cheffe d’antenne, Céline Galipeau, sur son rôle de ministre de l’Environnement au Parti québécois à l'époque où son gouvernement a lancé les travaux exploratoires sur l'île d'Anticosti.

Yves-François Blanchet a défendu sa position en affirmant qu’il y avait de gros problèmes environnementaux sur l’île, comme la surpopulation de chevreuils.

On met des clôtures pour protéger les arbres contre les chevreuils, ce n’est pas le jardin d'Eden.

Même si à l’époque, il s’était rallié à la position du Parti québécois, il pense toujours aujourd’hui que l'exploitation pétrolière ne serait pas rentable. Il dit ne voir aucun avantage à exploiter le pétrole de l’île d’Anticosti et qu’il aurait été difficile de restaurer les sites ensuite.

Il a déclaré qu’il avait tenté de retenir le gouvernement dans le passé.

Rappel :

En juillet 2017, le gouvernement libéral du Québec a mis fin à toute possibilité de travaux de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Le gouvernement explique que la décision permettra de protéger et de conserver le caractère naturel exceptionnel de l'île d'Anticosti et d'en assurer la pérennité pour tous les Québécois.