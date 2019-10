Le néo-démocrate Guy Caron veut faciliter les transferts d’entreprises familiales

Le candidat néo-démocrate de la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Guy Caron, s’engage à faciliter le transfert des petites et moyennes entreprises et des fermes familiales si son parti est porté au pouvoir le 21 octobre.

L’acériculteur Claude Patry, présent lors de la conférence de presse de M. Caron à Saint-Athanase, devra payer beaucoup plus d’impôts s’il vend son érablière et son lot à bois à ses enfants que s’il le vendait à un étranger, selon le député sortant.

M. Patry aura à payer 35 % d'impôt s'il vend son entreprise à ses enfants, alors que s'il la vend à un étranger, il payera environ 17 % d'impôt, a affirmé Guy Caron. C'est complètement ridicule , selon lui.

C'est injuste, dans une perspective où on veut garder nos jeunes en région, de dire que si on vend notre entreprise à la deuxième, troisième, quatrième génération, on va payer plus d'impôt , a-t-il soutenu.

Guy Caron promet que cette règle serait modifiée lors du dépôt d'un premier budget néo-démocrate. Dans l'optique où son parti ne formerait pas le gouvernement, Guy Caron s'engage à déposer un nouveau projet de loi pour faire modifier cette situation.

Selon M. Caron, environ 60 % des propriétaires de PMEPetites et moyennes entreprises et de fermes familiales chercheront à transférer leurs opérations entre 2012 et 2025.

Le député sortant a présenté un projet de loi en ce sens à la Chambre des Communes en 2016, mais celui-ci n'a pas reçu l'aval du Parlement.

Avec les informations de Patrick Bergeron