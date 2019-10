Du plomb dans l'aile du projet d'usine de cannabis à Weedon

La compagnie MYM Nutraceuticals n'aurait toujours pas obtenu son permis de Santé Canada pour exploiter les lieux.

On commence à se questionner. On avait annoncé un gros projet qui allait avoir des impacts très positifs pour une communauté dévitalisée en ruralité et qui apportait un vent de changement. Le projet n'avance pas selon les informations que nous avons , a indiqué le maire au micro de Par ici l'info.

Selon M. Tanguay, le dossier complet a été déposé à Santé Canada il y a près de deux ans. Pourtant, on manque de produit à distribuer dans les sociétés, mais les entreprises n'ont pas de permis qui aboutisse. J'essaye de comprendre et je ne comprends pas. Les échéanciers sont épouvantables. On demande aux gens des investissements qui n'ont pas d'allure, que leur projet soit tout construit et qu'ils soient prêts à être en production pour pouvoir déposer une demande. Après, on va te donner une réponse un jour. Ça n'a pas de bon sens.

Le maire de Weedon, Richard Tanguay Photo : Radio-Canada

Mises à pied

Le maire affirme que les travailleurs qui étaient à l'emploi de MYM Nutraceuticals à Weedon ont été mis à pied. On a fait des vérifications auprès de l'entreprise. Weedon est toujours dans leur plan stratégique de développement sauf qu'on n'a pas de réponse de Santé Canada qui manque de transparence. Comme maire, s'il y a un problème, est-ce qu'on peut le savoir?

Ce dernier soutient avoir eu des discussions avec la députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. On a toujours la même réponse. Elle dit qu'elle est bien préoccupée par le dossier et qu'elle tente de faire ce qu'elle peut. C'est la seule information qu'on nous donne.

Selon des documents disponibles sur le site internet de MYM Nutraceuticals, on peut y lire que « la société a suspendu le développement de l’usine de Weedon et étudie actuellement toutes les options concernant l’avenir du projet, y compris, mais sans s'y limiter, la vente ou la poursuite du développement de l'installation ».

MYM Nutraceuticals a investi 10 millions dans le projet depuis son lancement, d'après Richard Tanguay. Le projet total est estimé à 200 millions de dollars et devrait créer plus de 400 emplois directs à Weedon. Sur son site internet, l'entreprise avance que ce projet a « le potentiel d'être la plus grande usine de cannabis au Canada ». Chaque année, l'usine pourrait produire plus de 160 000 km de cannabis chaque année.