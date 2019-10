Débat en Haute-Gaspésie : environnement, main-d'œuvre et immigration au cœur des échanges

Les priorités des candidats

Lynn Beaulieu du NPD a mentionné vouloir améliorer le sort des travailleurs saisonniers: « On parlait d'allonger 5 semaines de chômage pour les personnes qui sont saisonniers (sic). »

Dennis Drainville du Parti vert a souligné l’importance de l’économie durable. Une économie générale, une croissance stable et équitable ou ce que j’appelle une prospérité durable , précise-t-il.

Le conservateur Jean-Pierre Pigeon a rappelé que son expérience dans le domaine des finances serait un atout pour la région.

Le candidat du Parti populaire du Canada (PCC), Éric Hébert, a souligné qu'il encourage particulièrement le développement pétrolier de l’Ouest canadien.

Finalement, le bloquiste Guy Bernatchez a indiqué qu'il priorise la défense des intérêts du Québec et particulièrement de la circonscription à Ottawa.

Lynn Beaulieu (NPD), Guy Bernatchez (BQ), Éric Hébert (PPC), Jean-Pierre Pigeon (PCC) et Dennis Drainville (PVC) Photo : Radio-Canada/Courtoisie

Des échanges entre les candidats

La présentation des priorités des candidats a été suivie par des échanges entre eux. Cette façon de faire a provoqué des discussions sur le développement économique, ce qui a donné lieu aux meilleurs échanges de la soirée entre le bloquiste Guy Bernatchez et Éric Hébert du PCC.

Le candidat de Maxime Bernier a rappelé que le Bloc québécois blâme souvent l’Alberta comme quoi le pétrole est sale, mais on reçoit 12 milliards qui viennent de ce pétrole. Ma question est simple : est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber le 12 milliards sale ?

En guise de réponse, Guy Bernatchez a souligné que le Bloc québécois propose une péréquation verte. Le Québec serait gagnant parce qu’on a les énergies vertes, on a les éoliennes, on a les barrages hydroélectriques. On a une manière de penser, une manière de faire avec des PME au Québec qui est beaucoup plus efficace que l’Ouest canadien.

Eric Hébert lui a par la suite demandé si les énergies alternatives étaient vraiment la solution En bout de la ligne [...] c’est changer quatre trente sous pour une piastre.

Ce à quoi le bloquiste Guy Bernatchez a répondu: L’homme des cavernes serait resté avec le feu et il n’aurait pas inventé la roue. Un moment donné, il faut évoluer.

Une trentaine de personnes ont assisté au débat. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Un débat sans la députée sortante

Un peu plus de 30 personnes ont assisté au débat, parmi elles, Frédéric DeRoy, qui a déploré que la libérale Diane Labouthillier ne se soit pas présentée pour défendre son bilan. C'est très décevant. Ça frôle... je ne dirais pas un manque de respect, mais ce n'est pas loin.

L’organisation libérale soutient que Mme Lebouthilier a refusé de participer à la soirée de Sainte-Anne-des-Monts pour des raisons stratégiques. Elle promet d’être présente au prochain débat qui aura lieu à Gaspé.

Un autre absent: le candidat du Parti Rhinocéros, Cowboy Jay. L'excentrique candidat n’avait pas été invité à la soirée.

Selon les informations de Bruno Lelièvre