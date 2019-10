Le célèbre coiffeur Paul LeBlanc n’est plus

L’artiste acadien a travaillé dans la cour des grands du cinéma durant sa longue carrière. Il a côtoyé des réalisateurs prisés, dont Steven Spielberg, Francis Ford Coppola et les frères Coen.

Il est passé à un cheveu de remporter un Oscar pour la coiffure de Javier Bardem dans No country for old men. L’acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans ce long métrage.

Paul LeBlanc lorsqu'il a remporté un Oscar pour le meilleur maquillage pour le film Amadeus. Photo : YouTube

En 1985, M. LeBlanc a reçu de très grandes distinctions pour ton travail, dont un Oscar pour le meilleur maquillage pour le film Amadeus. Il a aussi été récompensé par les British Academy Awards. Les statuettes sont par ailleurs en montre au Musée acadien de l’Université de Moncton.

M. LeBlanc était le fils de feu Fidèle LeBlanc, de Haute-Abougagane, et de feu May Cormier, de Dover.

Outre son épouse, Louise LeBlanc, il laisse dans le deuil ses frères, Georges, Marc (Krista) et Allison (Sharon), sa belle-sœur, Carol, son beau-frère, Emery, ainsi que ses nièces, Rogette, Kristynn, June et Lisa.

Un service privé aura lieu au Fairhaven Memorial Gardens. Une réception pour famille et amis aura lieu au 1919, route 134 à Lakeville.