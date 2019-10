Répondre aux besoin des élèves avec limitations : coup d'oeil à l'École Marie-Leneuf

Les travaux de rénovation et d’aménagement ont été réalisés au coût de 19,9 millions de dollars.

L’école enseigne à des élèves ayant une déficience intellectuelle, aux prises avec des troubles du spectre de l’autisme, de déficience motrice grave ou de trouble psychopathologique.

Coup d'oeil à la nouvelle École Marie-Leneuf

Les nouveaux locaux ont été aménagés de façon à bien répondre aux besoins des élèves.

La superficie a été augmentée de plus du double. L’espace est notamment plus moderne et lumineux.

L’École Marie-Leneuf 130 élèves

4 à 21 ans

75 membres du personnel

Fondée en 1976

La structure, l’aménagement des locaux et le mobilier, font en sorte que ça nous aide à l’encadrement des élèves et ça aide aux interventions , explique la directrice de l’école, Micheline Hamel.