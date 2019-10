L’Alliance des gens menace de faire tomber le gouvernement Higgs

L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick menace de retirer son appui au gouvernement minoritaire de Blaine Higgs et de le faire tomber s’il met en œuvre les recommandations du rapport du commissaire aux langues officielles.

Si ce gouvernement choisit de mettre en vigueur les recommandations de ce rapport, nous serons plus que disposés à faire tomber le gouvernement et à laisser la population du Nouveau-Brunswick décider, déclare le chef de l’Alliance des gens , Kris Austin, par voie de communiqué.

Dans son rapport 2018-2019 publié vendredi, le commissaire Michel Carrier recommande notamment la création d’un Secrétariat aux langues officielles. Cet organisme provincial aurait plus de pouvoirs et de ressources pour assurer le respect des obligations linguistiques inscrites dans la Charte et la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Comment expliquer que la seule province officiellement bilingue du pays n’ait pas [ce type d’organisme]? , demande Michel Carrier, commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick par intérim.

À l’occasion du 50e anniversaire de la LLO [Loi sur les langues officielles], il est temps pour notre province d’avoir un Secrétariat aux langues officielles , ajoute-t-il.

Étant minoritaire, le gouvernement progressiste-conservateur a besoin de l’appui des députés d’au moins un parti d’opposition pour survivre à un vote de confiance à l’Assemblée législative. Kris Austin avait dit peu après les élections de l’automne dernier que son parti appuierait celui de Blaine Higgs pendant 18 mois.

