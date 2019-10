Eddie Murphy annonce Le flic de Beverly Hills 4

Le comédien Eddie Murphy a annoncé qu’il allait tourner Le flic de Beverly Hills 4 une fois qu’il aura achevé de travailler sur le film Un prince à New York 2.

Cela fait plusieurs années qu’une suite à la populaire série de films Le flic de Beverly Hills est en projet.

En entrevue avec le site web Collider, Eddie Murphy a confirmé qu’il allait à nouveau se glisser dans la peau du policier Alex Foley, un rôle qu’il a tenu à trois reprises dans les années 1980 et 1990.

C’est ce que nous allons faire après Un prince à New York 2. Nous allons faire Le flic de Beverly Hills, et après le plan est de remonter sur scène et de faire du stand-up , a-t-il déclaré.

Eddie Murphy dans « Le flic de Beverly Hills » en 1984 Photo : Paramount Pictures

De retour dans Saturday Night Live après 35 ans d'absence

Au mois de décembre, Eddie Murphy signera également son retour dans l’émission humoristique Saturday Night Live. L'émission lui a permis de se faire connaître au début des années 1980 avant qu’il ne devienne une vedette avec Le flic de Beverly Hills, sorti en 1984.

La dernière apparition d’Eddie Murphy à Saturday Night Live remonte à 1984.

Eddie Murphy joue aussi dans le film Dolemite is My Name, qui sera diffusé sur Netflix à partir du 25 octobre.

Selon les informations du site Deadline, l’acteur de 58 ans serait en négociation avec Netflix pour tourner une série de contenus sur le stand-up.