Les chauffeurs d'autobus du Grand Vancouver tiendront un vote de grève

Nous savons [qu’une grève] aurait des effets importants sur nos membres et le public. Certainement, c'est un dernier recours. Gavin McGarrigle, directeur d'Unifor

Nous espérons obtenir le soutien de nos membres, obtenir le mandat de reprendre les négociations pour voir si nous pouvons régler les problèmes , affirme le directeur d'Unifor, Gavin McGarrigle.

Des discussions avec l'employeur Coast Mountain, une entreprise appartenant à la société de transport en commun TransLink, se sont interrompues après plusieurs semaines de discussions. Le syndicat espère augmenter la rémunération des chauffeurs à un niveau plus proche de celui du système de transport en commun de Toronto.

Mais selon M. McGarrigle, l'enjeu principal est la nécessité de recruter plus de chauffeurs et d’offrir des pauses plus fréquentes.

TransLink a enregistré une fréquentation record en 2018, entraînant une surpopulation accrue des autobus, ce qui pèse lourd sur la santé des chauffeurs, selon le directeur du syndicat, Gavin McGarrigle. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les chauffeurs n'ont pas suffisamment de temps pour récupérer, se nourrir, aller aux toilettes, et se reposer entre les trajets, plaide-t-il.

Nos membres nous ont dit haut et fort, "C'est assez, et il faut y remédier maintenant, car si nous ne pouvons pas le faire maintenant, quand pourrons-nous le faire?" Gavin McGarrigle, directeur d'Unifor

La dernière grève des chauffeurs d'autobus dans la région métropolitaine de Vancouver remonte à 2001 et a duré près de quatre mois. Le gouvernement provincial avait voté une loi spéciale forçant le retour au travail des 3400 employés.

Plus de 5000 employés travaillent maintenant dans des autobus de grande taille, des navettes communautaires, des Seabus et à l'entretien, et sont sans contrat depuis le mois de mars. Ils prendront part au vote le jeudi 10 octobre.

[Coast Mountain] n'envisage aucune interruption du service pour le moment et reste déterminé à parvenir à un règlement acceptable , lit-on dans un communiqué de la compagnie.

Avec les informations de Justin McElroy