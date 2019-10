La Broquerie décrète l’état d’urgence

C’est sans répit, là , lance le coordinateur des mesures d'urgence de La Broquerie, Louis Tétrault, tout en notant que la situation s’est passablement améliorée depuis jeudi.

La municipalité principalement agricole est située dans le secteur sud-est de la province qui a reçu au-delà de 50 mm de pluie entre le 23 et le 29 septembre. Pour l’instant, cette pluie semble ne pas se tarir. Le météorologue de CBC, John Sauder prévoit encore 15 à 20 mm de pluie d’ici la fin de la journée samedi.

C’est rendu à un point où l’eau ne peut plus aller nulle part, puis la majorité des terres, des fossés sont pleins d’eau. L’eau ne sait plus où aller et il continue à pleuvoir.

Louis Tétrault, coordinateur des mesures d'urgence de La Broquerie