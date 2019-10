En route vers la 23e FrancoFête en Acadie

De nombreux artistes francophones de l’Acadie et d’ailleurs se produiront bientôt à l’occasion de la 23e FrancoFête en Acadie, dans la région de Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Les artistes participants proposeront des extraits de spectacle appelés « vitrines » à l’intention du public de la région et des délégués d’entreprises du domaine qui seront en ville pour l’occasion.

La semaine d’activités permettra de découvrir des nouveautés en chanson, en musique, en théâtre, en danse, en humour, en arts du cirque, en arts de la parole et en variétés.

La FrancoFête en Acadie est produite par le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS).

L’événement est devenu incontournable pour les membres du milieu artistique et culturel. Encore cette année, plus de 500 délégués, dont des diffuseurs et des artistes, y sont attendus.

C’est très important la FrancoFête en Acadie pour nos talentueux artistes acadiens. Donc, c’est majoritaire. Évidemment, d’une année à l’autre, c’est difficile de maintenir ce pourcentage élevé de contenu acadien, mais pour nos artistes acadiens, la FrancoFête en Acadie est un outil très important pour se faire connaître, pour proposer de nouveaux spectacles, de nouvelles productions , explique le président de RADARTSRéseau atlantique de diffusion des arts de la scène et de la Francofête en Acadie, François Albert.

La 23e FrancoFête en Acadie accueille cette année 84 élèves d’écoles secondaires francophones en Atlantique, souligne le président de RADARTS, François Albert. L’activité Flash Culture leur permet d’assister à des spectacles. Photo : Radio-Canada

Les artistes Florent Vollant, Medhi Cayenne, Ryan Doucette, Marie-Clo, Phil Athanase, Simon Daniel, ainsi que la compagnie DanseEncorps, le groupe jazz Christine Tassan, le Circus Stella, le groupe Cy et bien d’autres figurent au programme.

L’hôtel Wingate à Dieppe accueillera les activités proposées aux délégués, soit des ateliers, des réunions, un salon contact, etc.

Les gens peuvent consulter le site www.radarts.ca/francofete pour la liste complète des artistes ainsi que l’horaire des activités publiques.

La 23e FrancoFête en Acadie se déroulera du 5 au 10 novembre.

Avec des renseignements de Jimena Vergara et d'Anne-Marie Parenteau