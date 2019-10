La Ville de Sherbrooke révise le règlement de son concours de photos

Le concours L'Est prend la pose invite les Sherbrookois à partager leurs meilleurs clichés de l’arrondissement de Fleurimont. Or, en s'inscrivant, chaque participant, qu'il soit gagnant ou non, devait céder ses droits d'auteur, en plus d'autoriser la Ville à publier son oeuvre sur toutes ses plateformes sans aucune compensation.

Ces aspects du règlement ont fait grandement réagir les photographes. C’est comme si l’organisation a voulu se monter une banque d’image en ne payant personne, sauf le petit budget qui est mis au prix, soit environ 500 $. Disons que le deal est très bon pour quelques milliers de photos , a donné comme exemple Michel Caron, un photographe professionnel.

La Ville fait son mea-culpa. On demandera une licence pour le temps du concours et de l'exposition à la salle du Parvis. On espère que tout le monde sera satisfait avec ce changement dans les règlements. On s'excuse d'avoir procédé comme ça. On pensait que c'était correct. On s'est rapidement aperçu qu'il y avait un problème et on a trouvé une solution , explique la conseillère municipale, Danielle Berthold.

Les photographes ont jusqu’au 25 novembre pour participer au concours.