Des candidats albertains aux positions non orthodoxes

Michael Kalamanovitch, qui se présente sous les couleurs du Parti vert, a dit qu’il aimerait taxer la viande afin de compenser les émissions de carbone liées à l’élevage des animaux. Comme Justin Trudeau le dit, les pollueurs devraient payer , a-t-il justifié.

Dans une large mesure, je peux dire ce que je veux en raison de la liberté accordée au sein du parti, a ajouté le candidat pour expliquer sa proposition. Son idée ne figure pas dans la plateforme des Verts.

Taxe carbone

Le candidat du Parti populaire du Canada, Ian Cameron, a lui déclaré qu’il était en désaccord avec deux positions de son parti : la fin de la taxe carbone et le retrait du Canada de l’accord de Paris sur le climat.

Je veux le dire : les changements climatiques sont réels. C’est ici et maintenant. Et la taxe carbone peut être efficace pour compenser les émissions , a-t-il martelé à la tribune.

La plateforme de son parti évoque plutôt des incertitudes entourant les fondements scientifiques du réchauffement climatique et met en doute la nécessité d’agir pour réduire les émissions humaines de gaz carbonique.

Prendre une position aussi éloignée de la plateforme de son parti n’est pas une décision facile , reconnaît le candidat. Il estime qu’il serait incapable de convaincre les électeurs s’il défendait des idées auxquelles il n’adhère pas.

J’ai besoin d’être authentique sur ce point. Ian Cameron, candidat du Parti populaire du Canada

Le choix des progressistes

Ces déclarations n’ont pas perturbé les deux autres participantes au débat, qui tentent de convaincre les électeurs progressistes de cette circonscription devenue néo-démocrate en 2008.

Nous demandons aux électeurs progressistes de protéger les énormes progrès réalisés par le gouvernement libéral sur l’environnement et l’action contre les changements climatiques , a lancé la candidate libérale Eleanor Olszewski.

Un conservateur ou un néo-démocrate, ce sont les deux options que vous avez , a plutôt avancé la candidate du NPD Heather McPherson.

Candidat conservateur absent

Les deux femmes ont en revanche été d’accord pour dénoncer l’absence du candidat du Parti conservateur du Canada, Sam Lilly. Il n’a pas répondu aux invitations, a affirmé Laurie Adkin, une des organisatrices.

Ça montre qu’ils ne prennent pas vraiment les changements climatiques au sérieux dans cette élection , a commenté Amelia Deneka, venue assister aux débats pour se faire une meilleure idée des propositions environnementales sur la table.

Je ne suis pas sûre, alors c’est important pour moi, pour que je sache où je me situe par rapport aux candidats , a-t-elle expliqué.