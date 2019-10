Une lutte aussi féroce que symbolique dans Rosemont–La Petite-Patrie

En 2015, le député de la circonscription montréalaise de Rosemont–La Petite-Patrie l’a emporté avec 49 % des voix. Alexandre Boulerice est conscient que la bataille « est plus raide » cette fois et que ses adversaires seront très combatifs.

Dans leur perspective, faire tomber Rosemont–La Petite-Patrie serait symbolique. Je ne tiens rien pour acquis , explique le chef adjoint du NPD.

M. Boulerice assure cependant que les échos qu’il reçoit des électeurs sont positifs.

Après 8 ans, les gens font confiance à ma capacité de les représenter, explique-t-il. Ils ont apprécié le travail que j’ai fait sur le terrain ou à Ottawa.

Alexandre Boulerice représente la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie depuis 8 ans. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Nous l’avons rencontré rue Beaubien, une des principales artères de la circonscription, alors qu’il distribuait des dépliants sur la lutte contre les paradis fiscaux. Une jeune étudiante l’écoute volontiers. Elle ne croit pas en une défaite de M. Boulerice.

Comment défaire quelqu’un qui fait vraiment son travail et qui est vraiment là pour l’ensemble du quartier? , souligne-t-elle.

Reste que la course dans Rosemont–La Petite-Patrie pourrait s’avérer « très serrée » fait valoir l’analyste de sondage Éric Grenier de CBC. Il voit un affrontement à trois se dessiner entre le NPD, le Parti libéral du Canada (PLC) et le Bloc québécois (BQ).

Les néo-démocrates ne peuvent pas tenir ce siège-là pour acquis. Éric Grenier, analyste en sondages pour CBC/Radio-Canada

Ce ne serait pas étonnant que ce siège soit remporté avec seulement 30 % du vote environ , ajoute Éric Grenier.

Alexandre Boulerice et la candidate libérale Geneviève Hinse se sont croisés par hasard à la sortie de la station de métro Beaubien. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Annette, une électrice rencontrée près du parc Molson, est déchirée entre attachement et pragmatisme. Je suis vraiment ambivalente. Stratégiquement, il faudrait voter libéral pour ne pas laisser de chance aux conservateurs dans le reste du Canada. C’est ça que je trouve difficile. M. Boulerice fait un super bon travail, mais il faudrait que je vote stratégique , explique l’électrice.

La machine libérale en marche

La tâche est ambitieuse. La circonscription n’a pas arboré le rouge depuis le début des années 1980.

La candidate libérale Geneviève Hinse ne ménage aucun effort. Lorsqu’on la retrouve, elle est en train de se présenter aux électeurs près de la station de métro Beaubien avec une équipe de bénévoles.

Je me suis fixé l’objectif de [rencontrer] plusieurs centaines de personnes par jour. Ça commence souvent tôt le matin près du métro, ça se poursuit au courant de la journée et on fait beaucoup de porte-à-porte , explique-t-elle.

Avant de se porter candidate, Geneviève Hinse occupait des fonctions de chef de cabinet pour les libéraux. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

L’ancienne chef de cabinet des ex-ministres de la Santé Jane Philpott et Ginette Petitpas-Taylor tente sa chance en politique pour la première fois. Elle veut mener une campagne plus compétitive que ce qui a été fait dans le passé.

On a faim. On pense que les libéraux ont un agenda progressiste qui colle à l’ensemble de Montréal et je vous dirais qu’on est tous ici pour la victoire. Geneviève Hinse, candidate libérale dans Rosemont—La Petite-Patrie

Avec une enveloppe d’environ 80 000 $, le budget libéral dans la circonscription est sept fois plus élevé qu’en 2015. Un trésor de guerre qui permet de payer une directrice de campagne et d’acheter de la publicité.

Trois ministres – Catherine McKenna, Chrystia Freeland et Mélanie Joly – lui ont rendu visite jusqu’ici pour l’aider à faire campagne. Des employés politiques d’Ottawa ont offert leurs services pour lui prêter main-forte.

Si Boulerice tombe, tout le monde tombe. On met toute la gomme , fait valoir une source libérale.

Un signal clair que le PLC mise beaucoup sur l’île de Montréal pour réaliser des gains. La nomination de l’écologiste bien connu Steven Guilbaut dans la circonscription voisine de Laurier–Sainte-Marie est une autre preuve de l’ambition libérale en territoire orange.

On a mis en place des politiques publiques qui font la différence, souligne Geneviève Hinse, en citant l’impact de l’Allocation canadienne pour enfants. C’est énorme [...] et les gens le réalisent et souhaitent voir cela continuer.

Les racines bloquistes

Du début des années 1990 à 2011, c’est le Bloc québécois qui a représenté la circonscription.

Le candidat bloquiste Claude André croit que maintenant plus que jamais un retour est possible. On sent que c’est complètement différent , affirme le professeur en science politique au Collège Rosemont.

Il pense que l’élection d'un gouvernement caquiste au Québec l'an dernier a redonné une impulsion à son parti.

Le candidat bloquiste Claude André croit en ses chances de l'emporter le 21 octobre. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

L’élection de la CAQ a fait que les Québécois ont retrouvé une certaine fierté. Les gens ont envie de se faire reconnaître , croit-il.

Pour lui, les priorités de son chef en matière de français, de laïcité et d’environnement résonnent auprès des électeurs de sa circonscription.

Claude André croit que le chef du NPD est un boulet pour Alexandre Boulerice. Il constate que Jagmeet Singh apparaît peu sur les pancartes électorales du NPD dans Rosemont–La Petite-Patrie.

Des fois, je me demande : "Est-ce qu’Alexandre aurait honte de montrer son chef à ses commettants?" Claude André, candidat du Bloc québécois dans Rosemont—La Petite-Patrie

Rosemont–La Petite-Patrie, un bastion progressiste Deux députés provinciaux de Québec solidaire

Cinq élus municipaux de Projet Montréal

M. Boulerice défend son chef et estime que les gens apprennent à l’apprécier. Il est confiant, il est solide dans les débats , dit-il.

Moi, je me rappelle d’une chose : la vague orange de 2011 avec Jack, c’est arrivé à sa quatrième élection. C’est rare que ça arrive la première fois , soutient-il.

Le scrutin du 21 octobre permettra de voir quel chemin il reste à parcourir.

Le résultat dans Rosemont—La Petite-Patrie sera bon indicateur de la profondeur des racines du NPD au Québec et de l’attrait des autres partis auprès de l’électorat progressiste.