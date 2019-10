Les Raptors dévoilent leur programme pour célébrer leur 25e anniversaire

Les Raptors de Toronto lancent la campagne « Two Five » et annoncent une série de soirées spéciales cette saison pour célébrer les 25 ans de l'équipe dans la NBA.

Après le succès de la campagne de marque « We The North » des Raptors de Toronto, la pression s'exerçait sur l'organisation pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise canadienne de la NBA.

Les responsables marketing des propriétaires de l'équipe, Maple Leaf Sports & Entertainmen (MLSE), sont convaincus que leur nouvelle marque « Raptors Two Five » répondra aux attentes.

C’est une chose d’être important, [...] mais il ne faut pas céder à la complaisance, parce que vous devez continuellement vous renouveler et faire quelque chose de différent , estime le directeur principal du marketing pour MLSE, Jerry Ferguson.

L'image « Two Five » comprend une main droite avec deux doigts formant un signe de victoire et une main gauche avec les cinq doigts étendus pour afficher le chiffre cinq.

Pour nous, le logo devient une occasion pour les partisans de participer et ça n'a pas besoin d'être strict , explique Jerry Ferguson. C'est plus flexible et plus participatif. C'est pour ça qu’on pense que c'est cool.

Les Raptors sont champions de la NBA pour la première fois de leur histoire Photo : Getty Images / Ezra Shaw

« Raptors Two Five » fait partie des campagnes promotionnelles de grande envergure dévoilées jeudi soir pour célébrer l'histoire des Raptors.

Une installation de près de 5,5 mètres « Two Five » sera ainsi dévoilée samedi dans le cadre du festival Nuit blanche, qui commence vendredi soir.

Le premier match de la saison des Raptors, qui accueilleront les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, sera consacré à la cérémonie du lever de la bannière des champions de NBA et à la cérémonie de remise des bagues des champions.

À lire aussi : Les Raptors de Toronto déterminés à défendre leur titre

Le prochain match à l'aréna de la Banque Scotia, le 28 octobre, contre le Magic d'Orlando, inaugurera par ailleurs les six soirées « 95 Rewind ».

Les Raptors porteront des chandails blanc et violet avec le dinosaure et joueront sur un terrain dur de style 1995.

Le logo original des Raptors a été dévoilé en 1994 Photo : Radio-Canada / Archives

Alors que les Grizzlies célèbrent également leur 25e anniversaire, les équipes porteront des revers à Memphis le 28 mars et à Toronto pour le match retour le 30 mars.

D'autres matchs « 95 Rewind » sont prévus le 11 décembre contre Kawhi Leonard et les Clippers de Los Angeles, les matchs du 28 janvier et du 10 avril contre Vince Carter et les Hawks d'Atlanta et le 25 février contre les Bucks de Milwaukee.

Nous pensons à ces nuits comme à une machine à remonter le temps ou à un saut en arrière à travers différents âges. Jerry Ferguson, directeur principal du marketing pour MLSE.

Nous allons beaucoup nous amuser à remixer la musique, la mode, des moments du passé pour rendre l’expérience du match vraiment amusante , a déclaré Jerry Ferguson.

Un graphique promotionnel présentant le geste « Two Five » combine une grande variété de mains de jeunes à vieux avec différentes ethnies.

La défilé des Raptors, en juin dernier, après leur conquête du championnat de la NBA. Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Shannon Hosford, directrice générale du marketing chez MLSE, estime que l'authenticité était essentielle pour le travail de promotion.

Nous parlons de la franchise des Raptors, mais aussi du sport, où il en est arrivé et comment il représente Toronto et le Canada maintenant , a-t-elle déclaré.

[Nous voulons] bien faire les choses et pas seulement les faire parce que nous voulons être différents, mais le faire de manière pertinente et culturellement pertinente. Shannon Hosford, directrice générale du marketing chez MLSE

Le slogan de la promotion fait référence aux débuts des Raptors lorsqu’ils disputaient des matchs à domicile au SkyDome, l’endroit maintenant appelé Rogers Centre, qui abrite les Blue Jays de Toronto de la Ligue majeure de baseball.

Kawhi Leonard des Raptors se prend en photo en compagnie du rappeur Drake, lors du défilé. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Il y a 25 ans, nous étions une équipe de basketball jouant dans un stade de baseball, dans une ville de hockey , indique l’annonce. Aujourd'hui, nous sommes des champions dans le monde.

Environ deux millions de partisans ont assisté au défilé de la victoire des Raptors en juin dernier. L’équipe a battu les Warriors de Golden State lors d’une finale de six matchs pour remporter le championnat NBA pour la première fois de son histoire.