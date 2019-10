La Sécurité alimentaire, un enjeu pendant la campagne?

Le forum avait pour objectif de faire connaître les points de vue des différents partis politiques sur la sécurité alimentaire et la pauvreté.

La sécurité alimentaire est un sujet qui a été peu discuté depuis le début de la campagne électorale même si le prix croissant de la nourriture fait partie des préoccupations de nombreux Canadiens.

Le Parti libéral, le Parti populaire et le Parti vert ainsi que le Nouveau Parti démocratique ont participé à l’événement. En revanche, le Parti conservateur a refusé d’y prendre part.

L’insécurité alimentaire est une réalité palpable à Moisson Winnipeg où chaque mois, environ 70 000 personnes font appel à l’organisme pour se nourrir.

Moisson Winnipeg est un des organismes qui pressent les partis politiques à s'intéresser à cet enjeu dans le cadre de cette campagne fédérale.

Selon la coordinatrice des bénévoles à Winnipeg Harvest, Meghan Pescovitch, la sécurité alimentaire a des répercussions sur à peu près toutes les sphères de la société.

Cela touche la santé, l’environnement, et tout le reste , explique-t-elle en soulignant que la situation s'aggrave aussi à l'extérieur des grandes villes. Il y a beaucoup de gens dans les communautés rurales qui ont besoin d'une banque alimentaire aussi , indique-t-elle.

Se nourrir à bon prix est de plus en plus difficile au Canada, selon le Rapport sur les prix de la nourriture 2019 des Universités de Dalhousie et de Guelph qui dévoilent qu'un Canadien moyen aura dépensé 411 $ de plus cette année pour se nourrir.

D'après un sondage de la firme Angus Reid, 60 % des Canadiens souhaitent que l'enjeu de la sécurité alimentaire et du prix de la nourriture fasse partie de la campagne électorale.

Ces mêmes chiffres démontrent que les électeurs font plus confiance au Nouveau Parti démocratique en matière de sécurité alimentaire.

En revanche, selon cette même étude, pour les solutions liées à l’agroalimentaire, les chiffres montrent que les Canadiens feraient davantage confiance au Parti conservateur.

C’est un parti qui n’est pas aussi urbain que les libéraux ce qui explique en partie pourquoi le vote dit “rural” favoriserait le vote conservateur , explique le professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.