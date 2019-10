Des débats locaux pour susciter l'intérêt des électeurs

Des débats sont organisés par des organismes non partisans un peu partout au pays durant la campagne électorale. Ils abordent différents thèmes et permettent aux électeurs de poser des questions directement aux candidats, parfois méconnus, de leur circonscription.

Dans la circonscription de Davenport, dans l'ouest de Toronto, la brasserie Burdock a fait salle comble, jeudi soir, lors d'un débat sur l'environnement. Il s'agissait de l'un des événements organisés par le groupe Global Shapers Toronto.

Pour Meghan Perrin, arrivée de Sudbury il y a huit mois, assister à un tel débat est une première. Le thème l'intéressait et l'idée de pouvoir rencontrer les candidats de sa circonscription aussi.

Les gens ont souvent l'appétit pour ce qui se passe à l'échelle nationale, mais ont dû mal à s'intéresser à ce qui se passe au local, pense-t-elle.

Meghan Perrin Photo : Radio-Canada

On connaît parfois les plateformes des partis, mais les enjeux sont différents dans les circonscriptions, alors je souhaite aussi avoir des clarifications. Meghan Perrin, électrice

C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ces événements, explique la directrice générale de l'organisme de défense de l'environnement GreenPAC, Sabrina Bowman.

J'espère que cela aide les indécis. L'opportunité ici est d'avoir une conversation sérieuse pour prendre une décision avec les candidats locaux , indique-t-elle.

Sabrina Bowman Photo : Radio-Canada

Moe Laverty n'en est, quant à elle, pas à son premier débat de la campagne. Ceux qui pensent que la politique n'est pas quelque chose d'intéressant devraient aller à ce genre de débats, on apprend des choses et on peut parler avec des gens qui sont nos voisins , estime-t-elle.

Selon elle, c'est intéressant de pouvoir mettre un visage sur un nom, voir quel genre de personne [les candidats] sont et leur poser les questions directement .

Au final, l'un d'eux va me représenter, donc c'est important d'entendre ce qu'ils ont à dire. Moe Laverty, électrice

Moe Laverty Photo : Radio-Canada

C'est d'ailleurs pour ça que Roland Landala Haumont est venu. Il voulait entendre les perspectives de candidats et les voir dans le monde réel pour valider sa décision, ou non.

C'est important pour moi d'entendre directement les opinions des candidats. Souvent, des gens oublient que les élections se font dans les circonscriptions et donc qu'on doit choisir un député. Roland Landala Haumont, électeur

Roland Landala Haumont Photo : Radio-Canada

Selon lui, il y a une présidentialisation de la politique, et trop d'électeurs pensent voter directement pour un chef de parti.

Ici, on est en train d'élire un candidat qui doit représenter l'opinion des gens dans la circonscription. Et pour moi c'est très important d'avoir un député qui représente mes opinions et qui va se battre pour les gens dans le comté , dit-il.

Note : Les candidats présents pour ce débat sur l'environnement et les infrastructures étaient ceux de la circonscription de Davenport : Andrew Cash pour le NPD, Julie Dzerowicz pour le Parti libéral, Hannah Conover-Arthurs pour le Parti vert. Le candidat du Parti conservateur n'a pas pu être présent et celui du Parti populaire du Canada, Francesco Ciardullo, n'a pas répondu à l'invitation, selon les organisateurs de la soirée électorale.

La politologue Stéphanie Chouinard explique d'ailleurs que ce genre de débat électoral local permet parfois d'amener un éclairage supplémentaire; les chefs n'ont pas nécessairement toute l'information lorsqu'il s'agit d'enjeux régionaux.