Les candidats dans Trois-Rivières débattent sur l'environnement

Yves Lévesque (Parti conservateur), Valérie Renaud-Martin (Parti libéral), Robert Aubin (Nouveau parti démocratique), Louise Charbonneau (Bloc québécois) et Marie Duplessis (Parti vert) ont débattu des positions de leur parti respectif sur le sujet de l’environnement.

Il s’agissait d’un des 100 débats du genre organisé à la grandeur du Canada, s’inscrivant ainsi dans la campagne L’environnement, parlons-en .

C’est la première fois que des débats simultanés étaient organisés partout au pays sur un même thème. Pour la directrice générale d’Environnement Mauricie, Lauréanne Daneau, cet exercice électoral est important.

Souvent, l'environnement est abordé comme un thème parmi tant d'autres dans les grands débats nationaux. Par contre, devant l'urgence climatique, on a besoin d'actions fortes, on a besoin aussi de politiques qui nous orientent pour nous permettre d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre par exemple. Alors, en organisant 100 débats, on force à inscrire l'environnement à l'ordre du jour politique de la campagne , dit-elle.

Ailleurs dans la région, des débats étaient organisés dans les circonscriptions de Bécancour-Nicolet-Saurel, ainsi que Berthier-Maskinongé, mais pas dans Saint-Maurice-Champlain.