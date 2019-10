73 mesures pour améliorer l’accueil des immigrants à Saguenay

Saguenay annonce 73 mesures pour améliorer l'accueil aux immigrants, mais on ne sait pas encore de quelle manière les services seront offerts. C'est le fruit de plus d'un an de réflexion qui a été présenté jeudi dans le nouveau plan d'action de la Ville en matière d’accueil, d’intégration et d’établissement durable des personnes immigrantes.