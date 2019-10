Quels autres partis pourraient se retrouver sur votre bulletin de vote?

Outre le Bloc québécois, le Parti conservateur, le Parti libéral, le Parti vert, le Nouveau Parti démocratique et le Parti populaire, 15 autres formations politiques présentent au moins un candidat dans l'une des 338 circonscriptions du pays.

Leurs chances de former le prochain gouvernement sont nulles. Tous réunis, les petits partis n'ont récolté que 91 837 votes aux élections de 2015, soit 0,5 % des intentions de vote. La démocratie leur permet toutefois de présenter leurs idées et de se faire entendre auprès de l'électorat.

Alliance nationale des citoyens du Canada

Le chef Stephen Garvey (à droite) lors d'une manifestation à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / CBC / Shane Fowler

Chef : Stephen Garvey

Nombre de candidats : 4

Comme le Parti conservateur, l’Alliance nationale des citoyens du Canada propose d’annuler la taxe sur le carbone instaurée par Justin Trudeau et souhaite réduire les impôts pour les particuliers et les entreprises. La formation politique sabrerait l’aide internationale du Canada de 75 % et mettrait fin à tous les paiements volontaires à l’ONU, en plus de tenir un référendum sur le retrait total du Canada de cette organisation.

L’Alliance nationale des citoyens du Canada souhaite aussi retirer le Canada du plan d’action de l’ONU sur le développement durable et du Pacte mondial sur les migrations – en plus d'introduire un moratoire immédiat sur l'immigration, puis de se limiter à 50 000 admissions par année.

Le parti propose en outre de donner plus de pouvoir aux citoyens à l’aide de référendums, d'amender la Charte canadienne des droits et libertés, de couper la bureaucratie de moitié en quatre ans et de tenir les pollueurs responsables.

Arrêtons le changement climatique

Le chef du parti Arrêtons le changement climatique, Ken Ranney Photo : YouTube

Chef : Ken Ranney

Nombre de candidats : 2

La formation politique enregistrée le 14 septembre est tellement récente que son site Internet ne présente aucune politique hormis celle d’effectuer la transition des énergies fossiles à l’électricité durable.

Le Parti pour la protection des animaux du Canada

La chef du Parti pour la protection des animaux du Canada, Liz White Photo : Facebook

Chef : Liz White

Nombre de candidats : 17

Sans surprise, le souci de protéger les animaux est au cœur de la plateforme du Parti pour la protection des animaux du Canada.

Il propose notamment de mettre fin aux subventions gouvernementales pour les activités liées à l'utilisation d’animaux de laboratoire ou au commerce de la fourrure ainsi que l’instauration d’un registre répertoriant les gens reconnus coupables de cruauté envers les animaux.

L’agriculture animale ne profiterait plus de subventions afin d’amorcer une transition vers une agriculture végétale d’ici 2030. Les compagnies pétrolières n’auraient plus droit non plus à de l’argent fédéral, la construction de pipelines serait interdite et un système « agressif » de taxation du carbone serait mis sur pied.

Parmi les autres mesures de sa plateforme, on compte l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel et de la gratuité scolaire jusqu’à l’université, l’augmentation des impôts des plus riches et la sélection des sénateurs par les citoyens.

Parti communiste du Canada

La chef du Parti communiste du Canada, Elizabeth Rowley Photo : Facebook

Chef : Elizabeth Rowley

Nombre de candidats : 30

Le Parti communiste du Canada tient le capitalisme responsable de tous les maux, de la crise climatique au déclin de l’agriculture, en passant par l’effritement de la démocratie. Il propose plutôt l’instauration d’un modèle économique communiste.

Son programme inclut des réformes démocratiques pour donner plus de pouvoir aux citoyens, une vaste redistribution de la richesse pour améliorer les conditions de vie de tous et la nationalisation de différents secteurs clés de l’économie.

Parti de la coalition des anciens combattants du Canada

Le candidat dans Haldimand—Norfolk, Harold Stewart (à gauche) en compagnie du chef du parti, Randy David Joy (à droite) devant le Parlement du Canada. Photo : Facebook/Veterans Coalition Party of Canada

Chef : Randy David Joy

Nombre de candidats : 25

Le Parti de la coalition des anciens combattants du Canada vise le retour à l’équilibre budgétaire et souhaite proposer un plan de remboursement de la dette et des intérêts. Réduire les taxes et renforcer la protection des travailleurs comptent aussi parmi ses propositions.

Sur le plan environnemental, il promeut l’abolition de la taxe carbone et vise à réduire les émissions de GES de 40 % d’ici 2030, mais par rapport au niveau de 2015 plutôt que 2005.

La formation politique rejette l’ajout de nouvelles restrictions sur les armes à feu et propose en outre un moratoire de deux ans sur l’immigration et de quatre ans sur l’aide internationale. Le salaire et les dépenses des députés de la Chambre des communes seraient aussi réduits de 20 %.

Parti de l'héritage chrétien du Canada

Le chef du Parti de l'héritage chrétien du Canada, Rodney Taylor Photo : Facebook

Chef : Rodney Taylor

Nombre de candidats : 51

Le « définancement » des services d’avortement et la fin de l’aide médicale à mourir comptent parmi les mesures phares du Parti de l'héritage chrétien du Canada. La formation politique souhaite aussi mettre fin au financement des garderies pour favoriser la garde à la maison.

Son plan économique prévoit des budgets « équilibrés obligatoires » pour rembourser la dette nationale, la privatisation de Radio-Canada et l'annulation de la taxe carbone. On propose aussi un référendum sur le mode de scrutin et une « stratégie alimentaire nationale » pour assurer l’autosuffisance alimentaire du Canada.

Parti libertarien du Canada

Le chef du Parti libertarien du Canada, Tim Moen, lors d'une rencontre avec des membres à Red Deer, en Alberta. Photo : Image tirée de Youtube

Chef : Timothy Moen

Nombre de candidats : 24

Sous un gouvernement du Parti libertarien du Canada, la valeur du dollar serait déterminée en fonction de l’or, la Constitution serait déchirée pour « recommencer à neuf » et l’Accord de Paris sur le climat ne serait pas respecté.

Le Parti libertarien du Canada propose d’abolir la péréquation et la gestion de l’offre, de mettre fin au filet social du gouvernement et de rétablir l’équilibre budgétaire en deux ans. L’armée serait « pleinement financée » et le service militaire permettrait d’acquérir des armes et le droit de vote.

Parti marijuana

Le chef du Parti marijuana, Blair Longley Photo : Blair T. Longley

Chef : Blair Longley

Nombre de candidats : 4

Le cannabis a beau avoir été légalisé, le Parti marijuana souhaite aller encore plus loin proposant la « non-intervention policière et judiciaire » pour la possession d’un maximum de 30 grammes de « marijuana ou de haschisch », sa culture et son trafic. Il suggère en outre une commission parlementaire permanente « pour veiller aux intérêts de la population » en matière de cannabis.

Il propose aussi une réforme du mode de scrutin.

Parti marxiste-léniniste du Canada

La chef du Parti marxiste-léniniste du Canada, Anna Di Carlo Photo : Facebook/Marxist-Leninist Party of Canada

Chef : Anna Di Carlo

Nombre de candidats : 50

Le « renouveau du processus politique et électoral » est mis de l’avant par le Parti marxiste-léniniste du Canada, qui souhaite donner plus de pouvoir aux Canadiens. Ils prendraient part aux décisions sur des enjeux tels que « la direction de l’économie, les programmes sociaux, les droits, le crime et sa punition, la guerre et la paix ».

Parti nationaliste canadien

Le chef du Parti nationaliste canadien, Travis Patron Photo : CBC

Chef : Travis Patron

Nombre de candidats : 3

Expulser les immigrants illégaux, réduire le taux d’immigration pour accueillir entre 20 000 et 100 000 nouveaux arrivants par année et retirer le Canada de la Convention de 1969 sur les réfugiés sont quelques-unes des propositions du Parti nationaliste canadien.

Il s’engage aussi à augmenter les dépenses militaires à 3 % du PIB, à restreindre le droit à l’avortement et à proposer un programme scolaire national centré sur les « valeurs européennes et chrétiennes ».

La péréquation et la taxe carbone seraient abolies et une compagnie de gestion du pétrole et du gaz serait créée. La taille des Communes et du Sénat serait réduite et leur fonctionnement réformé.

Parti pour l'indépendance du Québec

Le chef du Parti pour l'indépendance du Québec, Michel Blondin Photo : Facebook/Blondin Michel

Chef : Michel Blondin

Nombre de candidats : 13

Fidèle à l’ex-chef bloquiste Martine Ouellet, et très critique envers son successeur Yves-François Blanchet, le Parti pour l’indépendance du Québec estime que, présentement, aucune formation politique ne fait vraiment la promotion de l’indépendance. Son objectif est de rassembler les forces souverainistes.

Hormis la souveraineté du Québec, les autres engagements de sa plateforme prévoient la création d’équipes sportives nationales québécoises dans tous les sports et un ratio d’au moins 10 joueurs de hockey québécois signés chaque année par le Canadien de Montréal.

Le parti rejette aussi l’écriture inclusive qui a, selon lui, « travesti la langue française ».

Parti progressiste canadien

Le chef du Parti progressiste canadien, Joseph Hueglin Photo : Facebook

Chef : Joseph Hueglin

Nombre de candidats : 3

La réduction des inégalités est au centre des préoccupations du Parti progressiste canadien, notamment en ce qui a trait au système de la santé et aux populations autochtones. Il souhaite aussi favoriser l’éducation avec de l’aide financière au postsecondaire.

Le Parti progressiste canadien propose en outre de miser sur la diplomatie et le rôle de maintien de la paix de l’armée. Il souhaite aussi investir dans l’aide internationale pour mettre un terme à la faim dans le monde et enrayer des maladies.

Il s’engage également à respecter les objectifs du protocole de Kyoto et à rembourser la dette nationale.

Parti rhinocéros

Le chef du Parti rhinocéros Sébastien CoRhino (à droite) voulait nationaliser les restaurants Tim Hortons en 2015. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Chef : Sébastien CoRhino

Nombre de candidats : 39

Parti satirique s’il en est un, le Parti rhinocéros se veut une « alternative presque crédible aux électeurs déçus par les partis traditionnels ».

Déplorant notamment le manque de voitures vertes, il veut obliger les constructeurs automobiles à construire plus de voitures dans différents tons de vert. Pour régler le problème de la congestion dans la ville de Québec, il promet non pas seulement un troisième lien, mais bien un quatrième, un cinquième et un sixième lien si nécessaire.

Le Parti Rhinocéros oppose un candidat du nom de Maxime Bernier en Beauce, où se présente le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier.

Parti uni du Canada

Le chef du Parti uni du Canada, Carlton Darby Photo : Parti uni du Canada

Chef : Carlton Darby

Nombre de candidats : 4

Le Parti uni du Canada dit reprendre le « meilleur » des idées conservatrices et des idées libérales.

Il propose entre autres de réduire les impôts des entreprises, de mettre sur pied une stratégie sur le logement abordable et un programme complet de soins de santé pour les aînés ainsi que d’effacer les dettes étudiantes.

Il assure également des salaires permettant un niveau de vie acceptable, un meilleur sort réservé aux peuples autochtones et l’amélioration des politiques d’immigration. Un jour férié multiculturel serait en outre ajouté au calendrier.

En matière d’économie, il promet d’améliorer la réglementation des banques commerciales et de porter attention aux effets de l’intelligence artificielle sur ce secteur.

Quatrième front du Canada

Le chef du Quatrième front du Canada, Partap Dua, en compagnie de son candidat dans Brampton-Sud, Mitesh Joshi. Photo : Twitter/@ElectJoshi

Chef : Partap Dua

Nombre de candidats : 7

Le Quatrième front du Canada souhaite contrôler les hausses de prix sur les produits et services et investir massivement dans les provinces productrices de pétrole pour favoriser la création d’emplois « très payants ».

Il propose aux étudiants d’effacer leurs dettes, de leur garantir des emplois d’été au secondaire, d’éliminer les frais de scolarité pour au moins les deux premières années d’études postsecondaires, et aux 16-30 ans de voyager gratuitement avec VIA Rail pour explorer le Canada.

La formation politique vise en outre à réduire les coûts des soins de santé « en éliminant le gaspillage » et à resserrer les règles auxquelles sont soumises les entreprises et les banques, notamment en matière de service à la clientèle.

Son souhait est également de réduire la dépendance du Canada à l’égard des États-Unis et d’harmoniser ses politiques étrangères et ses échanges commerciaux avec le reste du monde.