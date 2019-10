Élection 2019 : les enjeux dans Nova-Ouest

Plusieurs électeurs rencontrés cette semaine se disaient toujours indécis. Ils étaient par conséquent nombreux à être allés à la rencontre de leurs candidats.

Plusieurs y ont reconnu Chris d’Entremont. L’ancien député d’Argyle-Barrington, élu cinq fois à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, fait cette année le saut en politique fédérale avec le Parti conservateur.

À ses côtés lors du forum, le candidat du Parti libéral, Jason Deveau, était aussi un visage familier. Ces dernières années, l’Acadien originaire de Saint-Alphonse de Clare a fait partie de l’équipe du député sortant, Colin Fraser, qui ne sollicite pas un deuxième mandat.

La femme d’affaires Judy N Green, ancienne membre des Forces armées canadiennes, est la candidate du Parti vert dans Nova-Ouest, et le syndicaliste Matthew Dubois est le candidat du Nouveau Parti démocratique.

Mme Green et M. Dubois sont unilingues anglais, dans une circonscription où une personne sur cinq parle français, et une personne sur huit identifie le français comme sa langue maternelle, selon le recensement de 2016.

La barrière de la langue ne les empêcherait pas, selon eux, de défendre les droits des francophones.

Quelqu'un qui comprend et respecte la diversité est peut-être un meilleur choix, soutient Judy Green, parce que si la langue s'apprend, le respect de la culture ne s'apprend à son avis pas aussi facilement.

Selon Matthew Dubois, il n'est pas nécessaire de comprendre la langue pour déterminer les besoins d’une population et le genre d’investissements dont ils ont besoin.

S'ils sont élus, les deux candidats disent qu’ils apprendront le français.

Dans la région, les enjeux touchant l’industrie de la pêche sont toujours une préoccupation majeure.

Quelque 80 000 résidents des comtés d’Annapolis, Digby et Yarmouth habitent la circonscription de Nova-Ouest. À l’élection fédérale de 2015, on comptait plus de 66 000 électeurs inscrits et le taux de participation s’était élevé à 68 %.

