Doug Ford accueilli par une manifestation à Sudbury

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, était attendu de pied ferme à Sudbury, jeudi soir, par des centaines de manifestants qui exprimaient leur mécontentement concernant l’augmentation du nombre d’élèves par classe et les compressions dans les services pour les enfants autistes.

De nombreux syndicats étaient représentés et ils étaient accompagnés de membres de l'organisme Northern Ontario Autism Alliance.

Cette manifestante, mère d'un enfant autiste, déplore la fermeture du seul fournisseur de services publics pour les enfants autistes du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Éric Laberge, le président du district 3 de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) souhaite rappeler que les compressions auront des effets négatifs sur les élèves et espère que le gouvernement changera de cap.

M. Ford et quelques-uns de ses ministres prenaient part à un dîner-bénéfice pour financer le Parti progressiste-conservateur, dont la participation coûte 600 $ par personne.

Dan Watson, membre de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , considère que l'argent amassé lors de l'événement servira à appuyer les objectifs des progressistes-conservateurs, y compris les compressions, selon lui.

Dan Watson, comme d'autres manifestants, brandit une boîte de Dîner Kraft pour faire du bruit et souligner l'écart entre les familles dans le besoin et les individus qui peuvent payer 600 dollars pour un repas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Nathalie Rondeau, membre du bureau local du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), affirme que la manifestation est un gentil rappel des choix et décisions de son cabinet, et des impacts de ces choix et décisions.

Selon elle, même si le gouvernement a fait marche arrière sur certaines compressions, cela n'est pas suffisant, estimant que la province fait trois pas en arrière pour en faire un en avant .

Tu peux [renverser] tes décisions, mais il reste que tu as effectué le premier choix , ajoute-t-elle en référence au premier ministre. Ce que tu remets, ce n'est pas ce que tu as enlevé.

Rachel Lacoste, une autre membre du SEFPOSyndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario , dénonce la privatisation de nombreux services. Les gens ne devraient pas avoir à crever de faim pour avoir des services qui devraient être gratuits.

Avec les informations de Frédéric Pepin