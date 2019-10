Inondations à Gatineau : 3 rues devront être réparées pour la deuxième fois

Ces trois mêmes artères ont aussi subi des dommages lors de la crue printanière de 2017. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, avait alors utilisé son pouvoir spécial de dépenser, pour accélérer les travaux.

Nous avons des travaux à faire et nous sommes capables de les faire dans les processus normaux. Il n’y avait pas d’urgence qui justifiait d’utiliser un pouvoir extraordinaire [cette fois-ci] , a expliqué le maire.

Au plus fort des inondations, près de 60 rues de Gatineau ont été recouvertes d’eau, certaines durant de longues semaines. Des conditions qui avaient fait craindre des dommages plus importants et plus étendus sur les infrastructures municipales.

Dans les circonstances, le maire de Gatineau pense que la Ville s’en tire assez bien. On ignore pour l’instant le coût de ces nouveaux travaux, mais la Ville indique que les appels d’offres seront lancés prochainement.

Des rues adaptées aux changements climatiques

Le conseiller du District de Masson-Angers, Marc Carrière, espère que la Ville va saisir l’occasion de reconstruire des rues qui seront en mesure de résister à de futures inondations.

Au lieu de dépenser de cette façon-là, je pense que j’aurais vu des infrastructures beaucoup plus robustes [...] c’est ça que les gens demandent depuis longtemps : de surélever le chemin [du du Fer-à-Cheval] au moins à la cote 100 ans pour que les services d’urgences puissent se rendre, et les gens puissent sortir. Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers à la Ville de Gatineau

Selon le conseiller Carrière, les sommes déjà investies sur le chemin du Fer-à-Cheval équivalent aux investissements que Gatineau devra réaliser pour éviter que l’histoire se répète. Si on fait un calcul rapide , dit-il, on prend les dépenses qu’on a eues en 2017, ce qu’on prévoit maintenant et qu’on ajoute l’enrochement qu’on a fait, on est pas loin du montant pour surélever le chemin de façon permanente .

Le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière. Photo : Radio-Canada

Le maire Pedneaud-Jobin est aussi d’avis que Gatineau doit mieux adapter ses infrastructures municipales aux changements climatiques. Il croit cependant qu’il faut poursuivre la réflexion avec le gouvernement, sur l’adaptation aux changements climatiques, pour mieux cibler la nature des travaux à réaliser.

Il y a beaucoup de travaux à faire avec Québec. Qu’est-ce qu’on fait avec ces zones-là? Il y a beaucoup de données scientifiques que ça nous prend et on ne peut pas attendre que la démarche soit faite avant de faire les correctifs qui doivent être faits , a souligné M. Maxime Pedneaud-Jobin.

S’il admet que le temps presse pour les infrastructures, le maire croit qu’il faut avant tout prioriser les sinistrés qui attendent toujours des réponses à leurs questions. Maxime Pedneaud-Jobin rappelle que Gatineau va siéger aux différents comités mis sur pied pour discuter de l’adaptation aux changements climatiques, un processus qui prendra du temps, a-t-il rappelé.