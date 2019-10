Élections fédérales : les préfets d'Abitibi-Témiscamingue formulent leurs demandes

La Conférence des préfets demande des engagements concrets à ceux qui sont candidats aux élections fédérales en ce qui concerne quatre enjeux bien précis.

Les préfets veulent que les aspirants élus se positionnent sur le déploiement rapide d'Internet haute vitesse sur tout le territoire.

Ils réclament aussi des engagements sur l'amélioration de la route 117, qui fait partie de la Transcanadienne.

Ils souhaitent également avoir une position claire en lien avec l'abattage, un sujet cher aux agriculteurs.

Finalement, comme le mentionne la présidente de la Conférence des préfets, Claire Bolduc, le dossier de NAV Canada et du maintien des services de nuit à l'aéroport de Rouyn-Noranda demeure prioritaire.