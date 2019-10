L’INMQ veut favoriser la reconnaissance des compétences professionnelles en milieu scolaire

L’institut a publié jeudi un premier rapport de recherche afin d’accroître la connaissance sur les programmes de reconnaissance des acquis et compétences (RAC) de plusieurs commissions scolaires du Québec qui dispensent des formations reliées au secteur minier. L’organisme prend le parti que, grâce à la recherche, les écoles et entreprises pourront améliorer leurs pratiques.

Les programmes de reconnaissance des acquis permettent à des travailleurs d’être dispensés de certains cours s’ils maîtrisent déjà la matière enseignée. Une manière pour eux d’obtenir un diplôme plus rapidement, tout en étant reconnus pour leurs expériences professionnelles.

Une approche à la fois intéressante pour les travailleurs du secteur minier sans diplôme et les nouveaux arrivants qui doivent faire reconnaître leurs acquis.

Selon l’INMQ, cette approche est importante dans un contexte où les mines exigent de plus en plus que les travailleurs détiennent un diplôme d’études professionnelles (DEP). En 2013, peu d’entreprises exigeaient un diplôme d’études professionnelles à l’embauche et en 2016, il y a eu un revirement. Ce sont 69 % des entreprises qui exigent un diplôme d’études professionnelles , explique le président-directeur général de l’institut, Jean-François Pressé.

Des bénéfices

L’institut estime que la RAC a de multiples avantages, dont le développement d’un sentiment de confiance chez le travailleur. Qu’on puisse les reconnaître, qu’on puisse leur permettre d’avoir un diplôme, bien c’est certain que ça a un effet directement sur la productivité et la motivation du travailleur, et envers son employeur, et envers le métier qu’il occupe , estime M. Pressé.

Il s’agit aussi d’un outil pour gravir les échelons. Plus on a de compétences, plus on va se donner de chances d’accéder à des postes supérieurs , souligne M. Pressé.

Des pistes d’amélioration

L'une des chercheuses derrière l’étude, Rachel Bélisle, a expliqué qu'elle et son collègue ont identifié quelques pistes d’améliorations pour les RAC. Selon son analyse, les ressources humaines pour ce type de programme sont parfois « fragiles ». C'est ce qu'elle a expliqué en point de presse, jeudi matin.

Par ailleurs, près 50 % des élèves bénéficiaires du RAC n’obtiennent pas leur diplôme. Selon Maurice Dubois, spécialiste de contenu pour la RAC à la Commission scolaire de-l’Or-et-des-Bois, plusieurs élèves mettent fin à leur parcours lorsqu’ils obtiennent un emploi. Ça va être notre job de les recontacter puis de leur expliquer l’importance d’aller jusqu’au diplôme , explique-t-il.

Il est d’autant plus important de compléter sa scolarité, puisque si la mine pour laquelle nous sommes à l’embauche cesse ses activités, les chances pour qu’une autre minière exige un DEC à l’embauche sont grandes, conclut M. Dubois

L’INMQ poursuivra ses recherches sur l’enjeu de la reconnaissance des acquis dans les formations scolaires du secteur des mines.