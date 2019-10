Maraudage syndical lié à l’arrivée de succursales de la SQDC

Deux organisations syndicales se disputent l'accréditation des employés de la SQDC Société québécoise du cannabis : le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec , et le Syndicat des employés de la Société québécoise du cannabis, affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Des 21 succursales syndiquées, 17 le sont avec la FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec , et 4 avec la CSNConfédération des syndicats nationaux , ce qui n'empêche pas la FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec de maintenir la pression. Sur son site Facebook, le directeur régional de la FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec , Marc Maltais, lance un appel aux futurs employés d'Alma à prendre contact avec lui.

Cet appel a été l'occasion d'échanger avec des représentants syndicaux de la CSNConfédération des syndicats nationaux , un échange qui reste poli, cependant, loin des souvenirs des campagnes de maraudage du passé.

J’ai déjà assisté à des guerres de tranchées entre organisations syndicales. J’ai fait du recrutement, j’ai fait de l’organisation, j’ai fait du maraudage. À une autre époque, c’était un sport ultime on pourrait dire , se rappelle Marc Maltais.

À la CSN aussi on assure que la campagne de syndicalisation se poursuit sans anicroche. La présidente de la Fédération des employés de services publics de la CSNConfédération des syndicats nationaux , Nathalie Arguin, affirme également que les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle majeur.

C’est sûr qu’on met les réseaux sociaux à contribution, le bouche-à-oreille à contribution, d’être sur place pour faire connaître la campagne de syndicalisation. Il y a plusieurs moyens en fait qui sont utilisés , explique-t-elle.

La SQDC Société québécoise du cannabis compte porter son nombre de succursales à plus de 40 d'ici le 31 mars.