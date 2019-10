Deux Québécois derrière la monnaie virtuelle Plexcoin devront payer 7 millions $ US

Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer devront retourner 4,56 millions $ US obtenus illégalement auprès d'investisseurs dans la foulée de l'émission du Plexcoin en promettant des rendements faramineux.

Ceux-ci devront également verser 348 145 $ US en intérêts en plus de payer chacun 1 million $ US en pénalité civile. De plus, M. Lacroix ne pourra occuper de façon permanente les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une entité cotée en Bourse.

La Securities and Exchange Commission (SEC) avait obtenu en décembre une ordonnance de blocage à l'endroit des deux Québécois, qui auraient réussi à amasser jusqu'à 15 millions $.

Sur un site web qu'il a mis en ligne afin d'offrir sa version des faits sur toute l'affaire, M. Lacroix a confirmé que son entente avec les autorités boursières américaines avait été entérinée, ajoutant que cela avait été un « combat très long et difficile, mais qui est maintenant terminé ».

Au Québec, l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait débuté son enquête en juillet 2017 avant de solliciter l'aide du gendarme boursier américain. L'enquête a mené à l'obtention d'ordonnances de blocage, interdictions d'opérations sur valeurs et de procédures d'outrage au tribunal.

Jeudi, l'Autorité a dit qu'elle collaborera avec la SEC et la firme Raymond Chabot, qui administre provisoirement Plexcoin, afin de retourner les sommes obtenues aux investisseurs.

Par courriel, un porte-parole de l'AMF, Jean-Maurice Bouchard, a indiqué que l'administrateur provisoire s'affairait toujours à compiler les actifs `récupérés et voués à la redistribution'. Il ne pouvait fournir une estimation de la somme qui devrait être retournée.