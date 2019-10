Et si la Saskatchewan devenait un pays indépendant?

En Saskatchewan, le rejet des mesures énergétiques proposées par Justin Trudeau et une mauvaise passe pour les matières premières et agricoles (canola, porc, etc.) poussent une partie de la population à se sentir détachée du Canada. Le groupe Wexit Saskatchewan veut s’inspirer du Bloc Québécois pour capitaliser sur ce sentiment d’aliénation et promouvoir une séparation de la province du reste du Canada.