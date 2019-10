Jean Rousseau veut que les partis fédéraux mettent le port au pas

Dans une charge à fond de train contre le Port de Québec, le conseiller municipal Jean Rousseau demande aux partis fédéraux en campagne électorale de s’engager à lever le voile sur les activités du port et leurs impacts environnementaux.

Le conseiller de Cap-aux-Diamants – La Cité-Limoilou, où est situé le port de Québec, qualifie les lois fédérales en matière d’environnement d’autorégulation inefficace.

Il demande aux chefs fédéraux de prendre position pour assurer beaucoup plus de transparence par rapport aux activités du port, par rapport à son attitude envers les citoyens et les plus démunis de la ville de Québec .

Le port de Québec manque de respect et d'humanité à l'endroit des gens qui vivent dans ces quartiers. Jean Rousseau, conseiller de Cap-aux-Diamants – La Cité-Limoilou

Le port de Québec et les silos, la nuit. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Jean Rousseau rappelle que les résidents de la Basse-ville de Québec vivent en moyenne 8,2 ans de moins que ceux de la Haute-Ville.

Il admet que cette espérance de vie plus courte est liée à des facteurs socio-économiques, mais l'élu de l'opposition n’est pas prêt à écarter l’impact de la pollution provenant du port pour autant.

On le sait, les gens, étant plus pauvres, vivent moins longtemps, ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le port a fait très peu de choses pour améliorer la qualité de ses installations depuis un grand nombre d'années , dénonce le seul élu de Démocratie Québec.

Quant au projet d’agrandissement du port de Québec, Jean Rousseau demande à voir les projections sur le nombre de camions additionnels qui seront nécessaires pour desservir le nouveau terminal de conteneurs.

Problème d’électrification

Selon Jean Rousseau, le port de Québec a manqué le bateau en ne profitant pas des budgets fédéraux pour électrifier ses infrastructures et permettre aux bateaux de croisières de s’alimenter en énergie.

Il avance que Vancouver l’a fait et que les ports américains de la côte ouest offrent eux aussi ce service aux grands navires qui accostent dans les métropoles.