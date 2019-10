Colombie : des perspectives intéressantes pour les bâtisseurs de mines

La Colombie redémarre son industrie minière. Les 10 prochaines années s'annoncent prospères pour les constructeurs de mines et les entreprises de la région espèrent bien pouvoir obtenir certains contrats d'ici 2030.

Une délégation constituée de minières présentes en Colombie et du délégué commercial canadien de ce pays sont en visite en Abitibi-Témiscamingue. Le groupe visite notamment des entreprises et le Centre technologique des résidus industriels (CTRI).

Ingénieur géotechnique pour la minière sudafricaine AngloGold Ashanti, Juan Montoya fait partie de ce groupe. Son objectif est de découvrir les technologies utilisées dans la région.

Juan Montoya, ingénieur géotechnique chez la minière sudafricaine AngloGold Ashanti Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les Canadiens sont très innovants afin de réduire les risques et dangers tout en augmentant la production et en minimisant les impacts environnementaux , explique Juan Montoya.

Basée en Afrique du Sud, AngloGold Ashanti a présentement trois projets en Colombie, deux mines à ciel ouvert et une autre souterraine. Pour eux, la Colombie représente l'avenir de l'entreprise pour probablement les 10 prochaines années .

La mission commerciale est organisée en collaboration 48e Nord International et avec Affaires mondiales Canada. Son représentant, le délégué commercial canadien en Colombie, Juan David Gòmez, vante les entrepreneurs de la région.

Juan David Gòmez, délégué commercial canadien en Colombie Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Pour ce que nous avons vu jusqu’ici de la part des gens qui nous ont invités, nous avons tellement de choses à améliorer en termes d'efficacité du processus et du développement des mines. Je pense que le Canada et les compagnies de la région peuvent contribuer à nous aider à ce sujet , croit-il.

Il rappelle du même coup l'importance de l'industrie minière en Colombie. Même si beaucoup de choses seront à développer, ça représente 20 % des exportations totales de la Colombie. Le potentiel est énorme et on croit que la croissance le sera tout autant au cours des prochaines années , dit Juan David Gòmez

Le directeur général de 48e Nord International, Éric Boucher, rappelle l'importance de mettre en place des partenariats avant le début de la construction des mines en Colombie.

Éric Boucher, directeur général de 48e Nord International Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Une mission comme ça, c'est une mission relationnelle. Si on commence à travailler dans trois ans, il va être trop tard. C'est important de nouer des liens avant le début des travaux , dit-il.

Les représentants colombiens visiteront Eldorado Gold et Goldex vendredi, en plus d'avoir discuté avec les gens de Technosub et d'Adria jeudi.