Rencontre au sommet sur la consommation d'alcool sur les campus à Sherbrooke

Des experts ont présenté les résultats des plus récentes études en matière de réduction des méfaits liés à l'alcool, en plus de partager les programmes qui ont fait leurs preuves dans différents établissements scolaires.

Souvent, sur les campus, pour réduire les méfaits, on essaie une campagne de sensibilisation ou de promotion sans trop mesurer quels sont les impacts, mais ici aujourd'hui, on présente des trucs mesurés et validés , explique Catherine Paradis du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

On vient chercher des outils pour voir comment on peut développer la consommation sécuritaire et l'encadrement des étudiants. Et créer aussi un réseau de contacts pour comparer nos façons de travailler , mentionne de son c¸ôté le conseiller à la vie étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Martin Lambert.

L'éducation sur le terrain fait partie de la solution, selon les experts. L'étudiante a l'Université de Calgary, Cassandra Chisholm fait partie d'un comité de premiers répondants sur son campus. Elle prépare une vidéo pour sensibiliser les étudiants au problème de consommation excessive d'alcool.